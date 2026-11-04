Real Madrid se alista para enfrentar a un rival urgido de un triunfo en su camino por la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, cuando mida fuerzas contra AEK Atenas este miércoles 4 de noviembre. El gran atractivo extra de esta velada futbolística es el equipo que José Mourinho enviará al terreno de juego del ALLWYN Arena de la capital griega para continuar con su racha de triunfos (lleva seis victorias consecutivas en todas las competiciones). A continuación, te detallamos la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. AEK Atenas en vivo y en directo por diferentes plataformas.
¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026-27 en varios países?
Para que no te pierdas el partido Real Madrid vs. AEK Atenas por la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 4 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- España: 9:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Puerto Rico: 5:00 pm
- República Dominicana: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026-27?
Este miércoles 4 de noviembre se podrá ver el partido Real Madrid vs. AEK Atenas por la Fecha 4 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Grecia: MEGA Channel, MagentaSport 2
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, HBO Max Brazil
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte