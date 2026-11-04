Horarios y guía de canales del duelo entre Real Madrid y AEK Atenas por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
Horarios y guía de canales del duelo entre Real Madrid y AEK Atenas por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Real Madrid se alista para enfrentar a un rival urgido de un triunfo en su camino por la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, cuando mida fuerzas contra AEK Atenas este miércoles 4 de noviembre. El gran atractivo extra de esta velada futbolística es el equipo que José Mourinho enviará al terreno de juego del ALLWYN Arena de la capital griega para continuar con su racha de triunfos (lleva seis victorias consecutivas en todas las competiciones). A continuación, te detallamos la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. AEK Atenas en vivo y en directo por diferentes plataformas.

ATENAS (GRECIA), 4/11/2026.- FOX ONE transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Real Madrid vs. AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League desde el ALLWYN Arena. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.
ATENAS (GRECIA), 4/11/2026.- FOX ONE transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Real Madrid vs. AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League desde el ALLWYN Arena. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026-27 en varios países?

Para que no te pierdas el partido Real Madrid vs. AEK Atenas por la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 4 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Puerto Rico: 5:00 pm
  • República Dominicana: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
Sigue la señal de ESPN para ver el encuentro entre Real Madrid y AEK Atenas por la nueva jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Sigue la señal de ESPN para ver el encuentro entre Real Madrid y AEK Atenas por la nueva jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026-27?

Este miércoles 4 de noviembre se podrá ver el partido Real Madrid vs. AEK Atenas por la Fecha 4 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Grecia: MEGA Channel, MagentaSport 2
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: TNT Brasil, HBO Max Brazil
  • Colombia: Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina
  • Perú: Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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