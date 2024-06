Este domingo 16 de junio, a partir de las 13:00 horas (CDMX), 12:00 (ET) y 21:00 horas (ES), Inglaterra se medirá ante Serbia en el Veltins-Arena por la primera fecha del Grupo C de la Eurocopa 2024 . Ante ello, te comparto los horarios y canales de transmisión para vivir minuto a minuto el choque, según tu ubicación.

Serbia llega al torneo continental después de enfrentar en partidos amistosos a las selecciones de Austria (2-1) y Suecia (3-0). Por su parte, los ingleses se pusieron a punto para la Euro 2024 con duelos ante Bosnia (3-0) e Islandia (0-1).

¿A qué hora ver Inglaterra vs. Serbia EN VIVO?

En México, el partido se podrá ver desde las 13:00 horas en Ciudad de México, mientras que en Estados Unidos el partido iniciará a las 12:00 horas (ET). A continuación, revisa los horarios según el país en el que te encuentres.

PAÍS HORARIO Portugal 20:00 horas España 21:00 horas Alemania 21:00 horas Austria 21:00 horas Francia 21:00 horas Italia 21:00 horas El Salvador 13:00 horas México 13:00 horas Nicaragua 13:00 horas Perú 14:00 horas Colombia 14:00 horas Venezuela 15:00 horas Chile 15:00 horas Bolivia 15:00 horas Argentina 16:00 horas Brasil 16:00 horas Uruguay 16:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Serbia por TV y streaming?

Inglaterra vs. Serbia por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

En Estados Unidos, el choque se podrá ver a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC y ViX. A continuación te comparto los canales de transmisión según tu ubicación.

PAÍSES CANALES DE TV Y STREAMING Portugal Sport TV Multiscreen, TVI Player, TVI, Sport TV1 España RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1 Alemania MagentaTV, ZDF, Servus TV Austria servustv.com, Servus TV, ZDF Francia beIN SPORTS CONNECT, TF1+, Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1 Italia SKY Go Italia, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, NOW TV, RaiPlay, RAI 1 El Salvador Star+, ESPN, Canal 4 El Salvador, TCS GO Nicaragua Star+, ESPN Perú Star+, ESPN Colombia Star+, ESPN Venezuela Star+, ESPN Chile Star+, ESPN Bolivia Star+, ESPN Argentina Star+, ESPN Brasil Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, SporTV Uruguay Star+, ESPN