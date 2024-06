Este domingo 16 de junio, la subcampeona de Europa, Inglaterra, se enfrentará a Serbia en el Veltins-Arena por la primera fecha del Grupo C de la Eurocopa 2024 . En ese contexto, te comparto los horarios según tu ubicación para que no te pierdas el emotivo encuentro deportivo; además, conoce las alineaciones, dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido y más información de los protagonistas.

Serbia afronta su primera Eurocopa como nación independiente con buenas miras. El combinado balcánico llega al duelo después de golear a Suecia 0-3 en su amistoso previo. Además, los serbios lograron la clasificación para la EURO 2024 como segundos de su grupo, tan solo detrás de Hungría.

Por otro lado, Inglaterra, buscará su revancha y lograr el primer título continental. Los ‘Three Lions’ lograron su clasificación inmaculada, acabando como líderes de su grupo sin perder un solo partido.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Serbia EN VIVO?

En México, el partido se podrá ver desde las 13:00 horas en Ciudad de México, mientras que en Estados Unidos el partido iniciará a las 15:00 horas (ET). A continuación, te comparto los horarios según el país en el que te encuentres.

PAÍS HORARIO Portugal 20:00 horas España 21:00 horas Alemania 21:00 horas Austria 21:00 horas Francia 21:00 horas Italia 21:00 horas El Salvador 13:00 horas México 13:00 horas Nicaragua 13:00 horas Perú 14:00 horas Colombia 14:00 horas Venezuela 15:00 horas Chile 15:00 horas Bolivia 15:00 horas Argentina 16:00 horas Brasil 16:00 horas Uruguay 16:00 horas

¿Dónde ver Inglaterra vs. Serbia EN VIVO por TV y streaming?

Inglaterra vs. Serbia por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

En Estados Unidos, el choque se podrá ver a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC y ViX. A continuación te comparto los canales de transmisión según tu ubicación.

PAÍSES CANALES DE TV Y STREAMING Portugal Sport TV Multiscreen, TVI Player, TVI, Sport TV1 España RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1 Alemania MagentaTV, ZDF, Servus TV Austria servustv.com, Servus TV, ZDF Francia beIN SPORTS CONNECT, TF1+, Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1 Italia SKY Go Italia, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, NOW TV, RaiPlay, RAI 1 El Salvador Star+, ESPN, Canal 4 El Salvador, TCS GO Nicaragua Star+, ESPN Perú Star+, ESPN Colombia Star+, ESPN Venezuela Star+, ESPN Chile Star+, ESPN Bolivia Star+, ESPN Argentina Star+, ESPN Brasil Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, SporTV Uruguay Star+, ESPN

Posibles alineaciones del Inglaterra vs. Serbia por Eurocopa 2024

Inglaterra: A. Ramsdale, K. Walker, J. Stones, M. Guehi, K. Trippier, K. Mainoo, D. Rice, C. Palmer, P. Foden, A. Gordon y H. Kane.

A. Ramsdale, K. Walker, J. Stones, M. Guehi, K. Trippier, K. Mainoo, D. Rice, C. Palmer, P. Foden, A. Gordon y H. Kane. Serbia: P. Rajković, N. Stojić, N. Milenković, S. Pavlovic, A. Živković, I. Ilić, S. Milinković-Savić, S. Lukić, F. Mladenović, D. Vlahović y A. Mitrović.