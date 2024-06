El Estados Unidos vs. Panamá apunta a ser uno de los duelos más emocionantes de este jueves 27 de junio. El partido corresponde a la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024 y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, que se ubica en la ciudad de Atlanta, Georgia (USA). A continuación, te daré a conocer los horarios en que se escuchará el pitazo inicial y qué canales de TV transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. ¡Luego me lo agradeces!

La escuadra capitaneada por Christian Pulisic tuvo un debut positivo en el certamen: venció 2-0 a Bolivia. Es por eso que está a un triunfo de conseguir el boleto a los cuartos de final del torneo. Necesita vencer a Panamá, pero eso no será fácil, pues esta selección dejará todo en el campo para sumar sus primeros tres puntos. Luego de caer 3-1 ante Uruguay, el conjunto centroamericano quiere levantar cabeza.

¿A qué hora ver el Estados Unidos vs. Panamá EN VIVO en México?

En México, el partido entre Estados Unidos vs. Panamá podrás apreciarlo EN VIVO desde las 16:00 en CDMX, 15:00 en La Paz y 15:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Estados Unidos vs. Panamá EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Estados Unidos vs. Panamá EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 18:00 en Washington D.C., 17:00 en Chicago, 16:00 en Denver y 15:00 tanto en Phoenix como en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Estados Unidos vs. Panamá EN VIVO en distintos países del mundo?

Argentina: 19:00

Brasil (Brasilia): 19:00

España: 00:00 del 28 de junio

Uruguay: 19:00

Chile (Santiago): 18:00

Colombia: 17:00

Ecuador: 17:00

Paraguay: 18:00

Perú: 17:00

Venezuela: 18:00

Bolivia: 18:00

Costa Rica: 16:00

Guatemala: 16:00

El Salvador: 16:00

Nicaragua: 16:00

Honduras: 16:00

Panamá: 17:00

Puerto Rico: 18:00

República Dominicana: 18:00

Canadá: 18:00

Cuba: 18:00

Haití: 18:00

¿Cómo ver el partido Estados Unidos vs. Panamá EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Estados Unidos vs. Panamá por la Copa América 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de ViX y Azteca Deportes En Vivo.

¿Cómo ver el partido Estados Unidos vs. Panamá EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Estados Unidos vs. Panamá por la Copa América 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de TUDN.com, TUDN App, TUDN USA, TUDN Radio, Univision NOW, Univision, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Network, fuboTV, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio y ViX.

¿Cómo ver el Estados Unidos vs. Panamá EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Australia: Optus Sport

Austria: DAZN Austria, Sportdigital FUSSBALL

Bolivia: Inter Satelital, COTEOR, Comteco

Brasil: Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, SporTV 2

Canadá: TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS App

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Sports+, Win Sports Online

Costa Rica: TDMAX, ViX, TD +, TD 7, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

Croacia: Arena Sport 1 Croatia

Dinamarca: Viaplay Denmark

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

El Salvador: TCS GO, ViX, Canal 4 El Salvador

Francia: L’Équipe Live Foot

Alemania: DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL

Gran Bretaña: Premier Sports Player, Premier Sports 1

Honduras: ViX, Canal 11 Honduras

Italia: Mola TV, SportItalia

Países Bajos: Viaplay Netherlands

Panamá: ViX, Medcom GO, Csport.tv, RPC, TVMax, TVMax 9

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV2

España: 3Cat, Movistar+, Movistar Copa América, Esport3

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Antel TV, Cardinal TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO