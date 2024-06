Este jueves 27 de junio no te pierdas el Panamá vs. USA desde el Mercedes-Benz Stadium, que se ubica en la ciudad de Atlanta, Georgia (USA). El partido, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024, iniciará a las 18:00 en Washington D.C., 17:00 en Chicago, 16:00 en Denver, 15:00 tanto en Phoenix como en Los Ángeles, 16:00 en CDMX y 17:00 en Panamá, al igual que en Perú. Para que lo veas EN VIVO y EN DIRECTO estando en territorio panameño, tienes que sintonizar sí o sí TVMAX. ¡Ojo con eso! Conoce cómo hacerlo por TV y Online en esta nota.

¿Dónde ver TVMAX en vivo, Panamá vs. USA?

TVMAX se encargará de llevar la transmisión oficial del partido entre Panamá vs. USA por Copa América 2024 de forma gratuita en Panamá. Solo necesitas sintonizar los siguientes canales:

Tigo - Canal 9

Más Móvil Panamá - Canal 9

Cable Onda - Canal 9

Link para ver Panamá vs. USA por Copa América 2024

Si te encuentras en Panamá es posible que puedas seguir la señal de TVMAX por Internet. Mediante la transmisión en vivo a través de su página web, tienes la posibilidad de ver online el Panamá vs. USA por Copa América 2024.