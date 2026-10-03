Estados Unidos y México vuelven a medir fuerzas en uno de los clásicos más intensos de la Concacaf. El amistoso se juega este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, con inicio a las 20:00 horas en Ciudad de México y 22:00 ET. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV señal abierta y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?
Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.
|País o zona
|Hora
|Día
|Estados Unidos (Arizona, sede)
|19:00
|Sábado 3 de octubre
|México (CDMX, centro)
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
|21:00
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil
|23:00
|Sábado 3 de octubre
|España (peninsular)
|04:00
|Domingo 4 de octubre
|Reino Unido
|03:00
|Domingo 4 de octubre
¿En qué canal transmite Estados Unidos vs. México EN VIVO GRATIS por fecha FIFA?
Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El partido comienza a las 20:00 horas de Ciudad de México y Lima, equivalente a las 22:00 ET y 19:00 PT, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.
|País / región
|TV en vivo
|Online / streaming
|Idioma
|México
|Canal 5, Azteca 7, TUDN, Claro Sports
|ViX, Azteca Deportes, Prime Video, Claro Sports Premium en YouTube y Claro Video
|Español
|Estados Unidos
|TNT
|HBO Max
|Inglés
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo
|Peacock
|Español
La asignación para Estados Unidos está confirmada por U.S. Soccer: TNT y HBO Max en inglés, además de Telemundo, Universo y Peacock en español. Para México, los reportes coinciden en Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Prime Video y Claro Sports; Claro Sports confirma específicamente la emisión por su canal Premium en YouTube.
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. México
- Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.
Datos clave para ver Estados Unidos-México
|Dato
|Información
|Partido
|Estados Unidos vs. México
|Competición
|Amistoso internacional de Fecha FIFA
|Fecha
|Sábado 3 de octubre de 2026
|Estadio
|State Farm Stadium
|Ciudad
|Glendale, Arizona, Estados Unidos
|Hora local
|19:00
|Hora en México
|20:00, tiempo del centro
|Aforo del estadio
|63,400 espectadores