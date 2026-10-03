A qué hora juega y qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 3 de octubre desde el State Farm Stadium de Arizona. (Foto: Composición Gestión Mix)
A qué hora juega y qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 3 de octubre desde el State Farm Stadium de Arizona. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Estados Unidos y México vuelven a medir fuerzas en uno de los clásicos más intensos de la Concacaf. El amistoso se juega este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, con inicio a las 20:00 horas en Ciudad de México y 22:00 ET. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV señal abierta y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País o zonaHoraDía
Estados Unidos (Arizona, sede)19:00Sábado 3 de octubre
México (CDMX, centro)20:00Sábado 3 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica20:00Sábado 3 de octubre
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá21:00Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)22:00Sábado 3 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico22:00Sábado 3 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil23:00Sábado 3 de octubre
España (peninsular)04:00Domingo 4 de octubre
Reino Unido03:00Domingo 4 de octubre

¿En qué canal transmite Estados Unidos vs. México EN VIVO GRATIS por fecha FIFA?

Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El partido comienza a las 20:00 horas de Ciudad de México y Lima, equivalente a las 22:00 ET y 19:00 PT, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País / regiónTV en vivoOnline / streamingIdioma
MéxicoCanal 5, Azteca 7, TUDN, Claro SportsViX, Azteca Deportes, Prime Video, Claro Sports Premium en YouTube y Claro VideoEspañol
Estados UnidosTNTHBO MaxInglés
Estados UnidosTelemundo, UniversoPeacockEspañol

La asignación para Estados Unidos está confirmada por U.S. Soccer: TNT y HBO Max en inglés, además de Telemundo, Universo y Peacock en español. Para México, los reportes coinciden en Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Prime Video y Claro Sports; Claro Sports confirma específicamente la emisión por su canal Premium en YouTube.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. México

  • Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.
  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.


Datos clave para ver Estados Unidos-México

DatoInformación
PartidoEstados Unidos vs. México
CompeticiónAmistoso internacional de Fecha FIFA
FechaSábado 3 de octubre de 2026
EstadioState Farm Stadium
CiudadGlendale, Arizona, Estados Unidos
Hora local19:00
Hora en México20:00, tiempo del centro
Aforo del estadio63,400 espectadores
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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