Estados Unidos y México vuelven a medir fuerzas en uno de los clásicos más intensos de la Concacaf. El amistoso se juega este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, con inicio a las 20:00 horas en Ciudad de México y 22:00 ET . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV señal abierta y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale , Arizona.

País o zona Hora Día Estados Unidos (Arizona, sede) 19:00 Sábado 3 de octubre México (CDMX, centro) 20:00 Sábado 3 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 20:00 Sábado 3 de octubre Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 21:00 Sábado 3 de octubre Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington) 22:00 Sábado 3 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 22:00 Sábado 3 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 23:00 Sábado 3 de octubre España (peninsular) 04:00 Domingo 4 de octubre Reino Unido 03:00 Domingo 4 de octubre

¿En qué canal transmite Estados Unidos vs. México EN VIVO GRATIS por fecha FIFA?

Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El partido comienza a las 20:00 horas de Ciudad de México y Lima, equivalente a las 22:00 ET y 19:00 PT, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País / región TV en vivo Online / streaming Idioma México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Claro Sports ViX, Azteca Deportes, Prime Video, Claro Sports Premium en YouTube y Claro Video Español Estados Unidos TNT HBO Max Inglés Estados Unidos Telemundo, Universo Peacock Español

La asignación para Estados Unidos está confirmada por U.S. Soccer: TNT y HBO Max en inglés, además de Telemundo, Universo y Peacock en español. Para México, los reportes coinciden en Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Prime Video y Claro Sports; Claro Sports confirma específicamente la emisión por su canal Premium en YouTube.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. México

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.

Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis. México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.





Datos clave para ver Estados Unidos-México

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Competición Amistoso internacional de Fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora local 19:00 Hora en México 20:00, tiempo del centro Aforo del estadio 63,400 espectadores