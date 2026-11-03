El Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de una auténtica final anticipada este martes 3 de noviembre, cuando el Atlético de Madrid reciba al Bayern Múnich por la cuarta jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League, bajo la dirección arbitral del colegiado francés François Letexier. Para ambos conjuntos, el margen de error se ha reducido al mínimo si pretenden asegurar un boleto directo a los octavos de final sin pasar por la repesca.

La escuadra comandada por Diego Simeone vive una realidad de contrastes. En LaLiga marcha con paso firme: se ubica en el segundo casillero con 28 unidades —cerca del Barcelona, que lidera por apenas dos puntos— gracias a un registro casi impecable de nueve triunfos y un solo tropiezo. Sin embargo, ese dominio doméstico no ha encontrado réplica en el plano continental, donde el conjunto colchonero figura en la 16.ª posición con 4 puntos (una victoria, un empate y una derrota), obligado a sumar de a tres ante su gente para no comprometer el objetivo de cerrar la fase regular entre los ocho mejores.

El panorama para el Bayern Múnich no es muy distinto. Los bávaros ocupan la 14.ª casilla con 5 unidades producto de un balance de un triunfo y dos igualdades en tres presentaciones, situándose igualmente lejos de la zona de privilegio. Conscientes de la jerarquía del rival y de lo apretado de la tabla general, los alemanes saltarán al césped madrileño sabiendo que este cruce directo marcará el rumbo definitivo de sus aspiraciones en el certamen europeo.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por la Champions League?

El partidazo entre Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich está pactado para empezar a las 14:00 horas de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Argentina, el compromiso iniciará a las 17:00 horas y en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá el pitazo inicial será a las 15:00 horas.

México: 14:00 horas

Costa Rica: 14:00 horas

Guatemala: 14:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil (Brasilia): 17:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Estados Unidos (CT): 14:00 horas

Estados Unidos (MT): 13:00 horas

Estados Unidos (PT): 12:00 horas

España: 21:00 horas

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 03/11/2026. Canal de TV para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich por la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿En qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por la Champions League?

En Argentina, el partido entre Atlético de Madrid contra Bayern Múnich por la Champions League por FOX Sports y Disney+ Premium. En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, el duelo será transmitido por ESPN 2.

Argentina: FOX Sports y Disney+ Premium

Brasil: MAX

Chile: ESPN 2 y Disney+ Premium

Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

República Dominicana: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

México: FOX One

Nicaragua: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium

Puerto Rico: UniMás y NAICOM

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, TUDN App

Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium