Real Estelí y Marathón se juegan buena parte de su futuro en la Copa Centroamericana este miércoles 26 de agosto. El conjunto nicaragüense visita al cuadro hondureño en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un duelo que puede definir el panorama del Grupo B y los últimos boletos hacia los cuartos de final. El Tren del Norte llega segundo con seis puntos; los verdolagas, terceros con cuatro, necesitan ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

La expectativa también se extiende fuera de Centroamérica. En Estados Unidos, donde residen miles de aficionados hondureños y nicaragüenses, el partido podrá seguirse a través de Paramount+. En Honduras y Nicaragua, en tanto, la transmisión estará disponible mediante Disney+ Premium, al igual que en otros mercados de Centroamérica y Sudamérica.

El encuentro comenzará a las 6:30 p.m. en Honduras y Nicaragua. Para Estados Unidos, el inicio está programado para las 8:30 p.m. ET, 7:30 p.m. CT, 6:30 p.m. MT y 5:30 p.m. PT. A la misma hora, el Grupo B también tendrá otro foco de atención con el Herediano vs. Antigua GFC, un resultado que podría influir directamente en la resolución de la jornada.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Estelí vs. Marathón por la Copa Centroamericana 2026?

Estos son los principales horarios y canales internacionales para seguir Real Estelí vs. Marathón EN VIVO este miércoles 26 de agosto por la Copa Centroamericana de Concacaf 2026:

PAÍSES HORARIOS CANALES STREAMING Estados Unidos (ET) 8:30 p.m. — Paramount+ Estados Unidos (CT) 7:30 p.m. — Paramount+ Estados Unidos (MT) 6:30 p.m. — Paramount+ Estados Unidos (PT) 5:30 p.m. — Paramount+ Honduras 6:30 p.m. — Disney+ Premium Nicaragua 6:30 p.m. — Disney+ Premium Guatemala 6:30 p.m. — Disney+ Premium Costa Rica 6:30 p.m. — Disney+ Premium El Salvador 6:30 p.m. — Disney+ Premium México 6:30 p.m. — CONCACAF YouTube* Panamá 7:30 p.m. — Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. — Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. — Disney+ Premium Perú 7:30 p.m. — Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. — Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. — Disney+ Premium Chile 8:30 p.m. — Disney+ Premium Paraguay 9:30 p.m. — Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. — Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. — Disney+ Premium Canadá (ET) 8:30 p.m. — Consultar disponibilidad

*Sujeto a disponibilidad territorial.

La transmisión cambia según el país. En Honduras y Nicaragua, el partido comenzará a las 6:30 p.m. y estará disponible mediante Disney+ Premium. La misma plataforma aparece dentro de la distribución para otros países de Centroamérica, incluidos Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

En Panamá, Colombia, Ecuador y Perú el encuentro arrancará a las 7:30 p.m. Para estos mercados, la cobertura internacional contempla la señal de Disney+ Premium, aunque la disponibilidad concreta puede variar según la distribución territorial de la plataforma.

En Venezuela, Bolivia y Chile el partido comenzará a las 8:30 p.m. Los aficionados de esos países deberán revisar la oferta de Disney+ Premium correspondiente a su mercado para seguir el encuentro en directo.

Más al sur del continente, Argentina, Paraguay y Uruguay tendrán el inicio a las 9:30 p.m. Allí también la principal alternativa de transmisión indicada para el torneo es Disney+ Premium. En México, la distribución reportada contempla el canal oficial de Concacaf en YouTube, sujeto a disponibilidad territorial.

¿Qué canal transmite Real Estelí vs. Marathón en Estados Unidos?

Los aficionados de Real Estelí y Marathón que viven en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de Paramount+. La hora de inicio dependerá de la zona del país: 8:30 p.m. ET en la costa este y 5:30 p.m. PT en la costa oeste.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU. HORARIO CANALES / STREAMING Eastern Time (ET) 8:30 p.m. Paramount+ Central Time (CT) 7:30 p.m. Paramount+ Mountain Time (MT) 6:30 p.m. Paramount+ Pacific Time (PT) 5:30 p.m. Paramount+

El horario resulta especialmente conveniente para los aficionados centroamericanos ubicados en la zona del Pacífico, donde el encuentro comenzará a las 5:30 p.m. En ciudades de la costa este, como Nueva York y Miami, el inicio será a las 8:30 p.m.

La transmisión será la misma en las cuatro zonas horarias: Paramount+ figura como la plataforma disponible para el mercado estadounidense. Por ello, los seguidores solo tendrán que tomar en cuenta la diferencia horaria según el lugar donde se encuentren dentro de Estados Unidos.