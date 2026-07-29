En el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, las estrellas de la MLS y Liga MX se enfrentarán en el All-Star Game 2026. El clásico partido donde las figuras de las dos ligas más importantes de Centroamérica compiten para demostrar su jerarquía. La cita es hoy miércoles 29 de julio y será transmitida EN VIVO por MLS Season Pass de Apple TV.

Por el lado de la MLS, Dean Smith decidió apostar por dos grandes figuras: Thomas Müller y Son Heung-Min. Ambos jugadores sobresalieron en el fútbol europeo por varios años y ahora tendrán la misión de liderar al conjunto de las Estrellas en el All-Star Game.

La Liga MX, por su parte, sufrió la baja de Henry Martín. Sin embargo, Antonio Mohamed decidió conformar un equipo mixto entre jóvenes que están sobresaliendo en el campeonato y futbolistas experimentados. Keylor Navas, Gilberto Mora, Carlos “Charly” Rodríguez y Erick Lira, son algunas de las estrellas que representarán al torneo mexicano.

¿A qué hora juega MLS vs. Liga MX en México?

El partido entre la MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 empezará a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México). El conjunto liderado por Antonio Mohamed buscará celebrar en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Las figuras de la MLS y la Liga MX se enfrentan en el All-Star Game 2026 desde Charlotte, Carolina del Norte. Consulte la guía de horarios y canales de televisión para seguir el partido en vivo en EE. UU. y México. | Crédito: mls.com / Composición Mag

Horarios del partido MLS vs. Liga MX en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido entre la MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026, a continuación te compartimos los horarios.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

Horarios del MLS vs. Liga MX por país

Revisa los horarios del partido entre la MLS contra la Liga MX por el All-Star Game 2026 según tu país:

España: 2:00 am del jueves 2 de julio

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm