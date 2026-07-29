El Bank of America Stadium será escenario de un gran partido este miércoles 29 de julio, pues ahí se disputará el partido entre las máximas figuras de la Liga MX y la MLS por el All-Star Game 2026. Si no te quieres perder el compromiso, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El partido Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Liga MX vs. MLS en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026 este miércoles 29 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del jueves 2 de julio

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Futbolistas convocados para el All-Star Game 2026

Liga MX: N. Guzmán, K. Navas, F. Pereira, E. Lira, J. Gallardo, B. González, F. Gorriarán, B. Gutiérrez, S. Sandoval, N. Castro, A. González, B. Méndez, W. Ditta, I. Reyes, N. Silva, J. Garza, F. Romero, C. Rodríguez, G. Mora, B. Rodríguez, R. Morales, I. Fimbres, R. Ledezma, J. Paradela y J. Brunetta.

MLS: Jackson Ragen, Andy Najar, Anthony Markanich, Philip Zinckernagel, Anders Dreyer, Son Heung-Min, Evander, Brian Schwake, Lucas Herrington, Sebastian Berhalter, Hany Mukhtar, Carles Gil, Yannick Bright, Matt Freese, Guilherme, Andrés Cubas, Julian Hall, Max Arfsten, Ashley Westwood, Petar Musa, Pep Biel, Tim Ream, Thomas Müller, Zavier Gozo, Steven Moreira, Richie Laryea, Maxime Crépeau, Sam Surridge y Daniel Munie.

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Liga MX vs. MLS?

Este miércoles 29 de julio se podrá ver el partido Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass