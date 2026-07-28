La expectación por el Mega Millions alcanza un nuevo nivel histórico en Estados Unidos al proyectar una asombrosa bolsa de 800 millones de dólares para el sorteo de este martes 28 de julio de 2026. Este vertiginoso incremento se produce tras la ausencia de un boleto ganador durante la jornada del pasado viernes, consolidando este pozo como el décimo más grande jamás registrado por la lotería. El afortunado jugador que logre acertar la combinación perfecta esta noche tendrá el derecho de solicitar un cobro único en efectivo estimado en 344.2 millones de dólares antes de las deducciones fiscales. Un botín de tal magnitud captura la atención de todo el país, considerando que el último gran premio se entregó en marzo a un residente de Ohio por 60 millones.

La actual dinámica del sorteo presenta una importante actualización para los participantes, quienes ahora invierten cinco dólares por boleto al incluirse un multiplicador integrado para los premios secundarios. Esta innovadora función reemplaza definitivamente al tradicional Megaplier y asigna aleatoriamente un valor de 2x hasta 10x impreso directamente en el recibo, incrementando radicalmente las ganancias de consolación. Para participar en la extracción oficial de las 11:00 p.m., hora del Este, los habitantes de Nueva York tienen como límite las 10:00 p.m. en establecimientos físicos o plataformas digitales. Por su parte, las regulaciones locales permiten a los jugadores de estados vecinos como Nueva Jersey y Connecticut extender sus compras hasta las 10:45 p.m.

Superar la desafiante probabilidad de 1 en 290.4 millones exige al jugador atinar a cinco bolas blancas numeradas del 1 al 70, junto con el codiciado Mega Ball dorado, comprendido entre el 1 y el 24. Si un boleto logra esta proeza estadística, el ganador deberá decidir entre liquidar la totalidad de los fondos en una sola exhibición o estructurar su recién adquirida fortuna mediante una anualidad. La modalidad de pagos diferidos consta de un desembolso inmediato seguido de 29 cuotas anuales que se incrementan un cinco por ciento de forma sostenida cada año. Este esquema financiero, recomendado por la organización, está diseñado para blindar el poder adquisitivo del afortunado frente a las fluctuaciones económicas y la inflación.

Conoce aquí cuál es la gran cantidad de dinero que está en juego en el Mega Millions este martes 28 de julio de 2026. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

Resultados del Mega Millions del martes 28 de julio de 2026

Números ganadores Mega Ball X-X-X-X-X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 28 de julio de 2026?

Aquí te contaré si alguien se quedó con el premio mayor de 800 millones de dólares del Mega Millions tras el sorteo del martes 28 de julio de 2026.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Números ganadores del Mega Millions del 28 de agosto: revisa los resultados del sorteo con un acumulado de $800 millones. | Crédito: Associated Press

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.