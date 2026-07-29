La histórica rivalidad futbolística entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX vivirá un nuevo capítulo este miércoles 29 de julio con la celebración del MLS All-Star Game 2026. El Bank of America Stadium, hogar del Charlotte FC en Carolina del Norte (Estados Unidos), se vestirá de gala para albergar el choque entre las mayores estrellas de ambas ligas norteamericanas. La cobertura oficial del evento estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass y el pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m. hora del Este (5:00 p.m. tiempo del Pacífico) / 6:00 p.m. Tiempo del Centro de la CDMX , permitiendo a los usuarios acceder a la emisión con comentarios en español e inglés utilizando los períodos de prueba o suscripciones activas de la plataforma en sus dispositivos de preferencia como televisores inteligentes, consolas y móviles. En el historial directo de esta serie estelar, el combinado de la MLS domina con un saldo de tres victorias frente a un triunfo de la Liga MX, tras el contundente 3-1 logrado el verano pasado en Austin. Este esperado choque sirve además como la antesala perfecta para la Leagues Cup, el torneo anual que reúne a 36 clubes de ambas competencias en territorio estadounidense.

Resultado final del All-Star Game 2026 entre las estrellas de la MLS y la Liga MX. Repase el marcador en directo, los momentos más destacados y el balance del choque disputado este 2026 entre las dos ligas norteamericanas. | Crédito: mls.com / Composición Mag

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026?

Puedes ver el partido All-Star Game 2026 entre las selecciones de la MLS y de la Liga MX por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

Transmisión en vivo del partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 mediante Amazon Prime Video. Consulte cómo acceder a la señal en directo desde la aplicación oficial y canales de televisión deportiva online. | Crédito: mls.com / Composición Mag

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass por una suscripción mensual de USD 12.99 en Estados Unidos (14,99 dólares canadienses) tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.