Este sábado en Las Vegas, por los cuartos de final de la Copa América 2024 se enfrentarán dos de las potencias sudamericanas: Uruguay vs. Brasil juegan por los cuartos de final en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, este sábado 6 de julio desde las 21:00 horas ET . Si no te quieres perder este crucial duelo, puestos los ojos a meterse dentro de los cuatro mejores del continente, te comparto los horarios y los canales de TV que pasarán el partido EN VIVO y EN DIRECTO en distintas plataformas digitales.

¿A qué hora ver el Uruguay vs. Brasil EN VIVO en Uruguay?

Si te encuentras en Buenos Aires, Argentina, y quieres ver el Argentina vs. Ecuador EN VIVO, te informo que el duelo comenzará a las 22:00 en todo el país de la ‘Albiceleste’.

¿A qué hora ver el Uruguay vs. Brasil EN VIVO en México?

En México, el partido entre Argentina vs. Ecuador podrás apreciarlo EN VIVO desde las 19:00 en CDMX, 18:00 en La Paz y 18:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Uruguay vs. Brasil EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Argentina vs. Ecuador EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 21:00 en Washington D.C., 20:00 en Chicago, 19:00 en Denver y 18:00 tanto en Phoenix como en Los Ángeles.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Brasil EN VIVO en otras partes del mundo?

Países Horarios Brasil (Brasilia) 22:00 España 3:00 del 5 de julio Uruguay 22:00 Chile (Santiago) 21:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Paraguay 21:00 Perú 20:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Costa Rica 19:00 Guatemala 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Honduras 19:00 Panamá 20:00 Puerto Rico 21:00 República Dominicana 21:00 Canadá 21:00 Cuba 21:00 Haití 21:00

¿Cómo ver, Uruguay vs. Brasil EN VIVO por TV y streaming desde Argentina?

Si te encuentras en Argentina y deseas ver EN VIVO el Argentina vs. Ecuador, te informo que lo podrás hacer a través de las señales de DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Televisión Pública y Telefe Argentina.

¿Cómo ver el partido Argentina vs. Ecuador EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Argentina vs. Ecuador por la Copa América 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de ViX.

¿Cómo ver el partido Argentina vs. Ecuador EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Argentina vs. Ecuador por la Copa América 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de TUDN.com, TUDN Radio, TUDN App, TUDN USA, Univision NOW, Univision, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Argentina vs. Ecuador EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Países Canales de TV y servicios de streaming Australia Optus Sport Bolivia Inter Satelital, COTEOR, Comteco Canadá TSN+, TSN4, TSN5, RDS App, RDS, CTV App, CTV Two Chile DIRECTV Sports Chile, DGO Colombia DIRECTV Sports Colombia, DGO Costa Rica TDMAX, ViX, TD +, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo Dinamarca Viaplay Denmark Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Ecuavisa, El Canal del Fútbol El Salvador ViX Francia L’Équipe Live Foot Gran Bretaña Premier Sports Player, Premier Sports 1 Honduras ViX, Canal 11 Honduras Italia Mola TV, SportItalia Países Bajos Viaplay Netherlands Panamá ViX, Csport.tv Perú DIRECTV Sports Perú, DGO Paraguay Tigo Sports Paraguay Portugal Sport TV Multiscreen, Sport TV2 España 3Cat Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DGO Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DGO

