Empiezan los duelos amistosos internacionales con este Partidazo; Club América de la Liga MX se medirá ante uno de los más grandes de Europa; Chelsea FC de la Premier League. Este encuentro se llevará a cabo este miércoles 31 de julio en el Merecedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons de la NFL a partir de las 17:30 CDMX y 19:30 ET de Estados Unidos. A continuación, compartimos los horarios por país desde Latinoamérica y el resto del mundo.

¿A qué hora ver el América vs. Chelsea por amistoso internacional?

Francia: 1:30 a.m.

España: 1:30 a.m.

Estados Unidos: 19:30 pm ET

México: 17:30 pm

Perú: 18:30 p.m.

Colombia: 18:30 p.m.

Ecuador: 18:30 p.m.

Chile: 17:30 p.m.

Paraguay: 17:30 p.m.

Bolivia: 17:30 p.m.

Venezuela: 17:30 p.m.

A continuación, te decimos los horarios según tu ubicación:

HORARIO ESTADOS DE USA 19:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 18:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 17:30 p.m MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 16:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.