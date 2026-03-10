El St. James Park se prepara para ser escenario de un partido muy emocionante. Y es que ahí se jugará el FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League. ¿Cuándo? Este martes 10 de marzo. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí a qué hora comenzará el encuentro, según el país en el que estés.

Es necesario mencionar que el cuadro azulgrana llega al compromiso tras haber derrotado 1-0 al Athletic por la Liga. El conjunto inglés, por otro lado, afrontará el duelo tras haber caído 3-1 frente al Manchester City por la FA Cup.

El partido FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Newcastle en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League este martes 10 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm