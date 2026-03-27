Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Ecuador vs. Marruecos por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este viernes 27 de marzo. El compromiso se disputará en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Ecuador vs. Marruecos por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es uno de los partidos más atractivos del viernes 27 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Ecuador vs. Marruecos en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Marruecos por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 27 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:15 pm

Estados Unidos (CT): 3:15 pm

Estados Unidos (MT): 2:15 pm

Estados Unidos (PT): 1:15 pm

España: 9:15 pm

México (CDMX): 2:15 pm

Puerto Rico: 4:15 pm

República Dominicana: 4:15 pm

Panamá: 3:15 pm

Costa Rica: 2:15 pm

El Salvador: 2:15 pm

Guatemala: 2:15 pm

Honduras: 2:15 pm

Nicaragua: 2:15 pm

Argentina: 5:15 pm

Brasil (Brasilia): 5:15 pm

Uruguay: 5:15 pm

Chile (Santiago): 5:15 pm

Paraguay: 5:15 pm

Bolivia: 4:15 pm

Venezuela: 4:15 pm

Ecuador: 3:15 pm

Perú: 3:15 pm

Colombia: 3:15 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Ecuador vs. Marruecos?

Este viernes 27 de marzo se podrá ver el Ecuador vs. Marruecos por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

España: DAZN Spain

Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play, Xsports

Costa Rica: Repretel Canal 6

Ecuador: Canal del Fútbol

Marruecos: Arryadia, Al Aoula, SNRT Live