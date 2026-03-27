Ecuador vuelve a la acción en la antesala del Mundial 2026 con un amistoso internacional que despierta gran expectativa. Este viernes 27 de marzo (3:15 p.m. ECU/PER/COL), la Tri se medirá ante Marruecos en el Estadio Metropolitano de Madrid, en un duelo que servirá para afinar detalles y medir su nivel frente a un rival competitivo del fútbol africano. Con figuras en gran momento y un equipo en pleno proceso de consolidación, el encuentro promete intensidad, ritmo y muchas emociones de principio a fin.
Los aficionados ecuatorianos y seguidores del fútbol internacional estarán atentos a cada jugada de este atractivo compromiso. Si no quieres perderte ningún detalle del Ecuador vs. Marruecos, podrás seguirlo EN VIVO por Internet a través de El Canal del Fútbol (ECDF), que ofrecerá la transmisión tanto en su señal de TV como en su plataforma online, permitiendo disfrutar del partido desde cualquier dispositivo y lugar.
¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) EN VIVO, Ecuador vs. Marruecos?
Si deseas ver el juego Ecuador vs. Marruecos, deberás contratar el servicio de El Canal del Fútbol (ECDF). De esta forma, podrás observar los partidos de La Tri en el sitio web oficial de El Canal del Fútbol y en YouTube a través de ECDF. También puedes descargas las apps del servicio en Google Play Store (Android) y la App Store (Apple).
¿Qué torneos puedo ver el Canal del Fútbol (ECDF)?
El Canal del Fútbol (ECDF) transmite diferentes torneos relacionados al ‘deporte del rey’ donde se destacan los partidos de la Selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y la Primera y Segunda División del Fútbol de Ecuador (Liga Pro Serie A y B). También torneos internacionales como el Brasileirao y la Liga Saudí.
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¿En qué dispositivos puedo ver El Canal del Fútbol (ECDF)?
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Ecuador vs. Marruecos: fecha, hora, canal y en qué lugar juegan el partido
- Día: Viernes 27 de marzo de 2026
- Partido: Ecuador vs. Marruecos
- Horario: 3:15 p.m. de Quito
- Estadio Estadio Metropolitano, Madrid (España)