Todo listo para un nuevo PPV mensual de la UFC. Este sábado 8 de marzo, no te pierdas la transmisión del UFC 313: Pereira vs. Ankalaev, que se llevará a cabo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. El combate estelar de la noche entre Pereira y Ankalaev tendrá en juego el cinturón de peso semipesado que defiende el luchador brasileño, ‘Chama’, quien quiere demostrar ante el luchador ruso por qué es el más dominante dentro del octágono. ¿A qué hora es y qué canal transmite desde México y Estados Unidos? Aquí te dejo con todos los detalles para ver este evento.

Sigue la transmisión del UFC 313 para ver el combate de Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev, este sábado 8 de marzo. (Foto: UFC / Composición Mix)

¿A qué hora ver UFC 313: Pereira vs. Ankalaev EN VIVO desde México?

La transmisión desde México para seguir el UFC 313: Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev será a partir de las 17:00 horas Centro de México en la cartelera preliminar; 21:00 horas Centro de México en la cartelera estelar; 23:45 horas en lo que será la pelea de Pereira vs. Ankalaev.

¿A qué hora ver UFC 313: Pereira vs. Ankalaev EN VIVO desde Estados Unidos?

Sigue la transmisión de UFC 313: Pereira vs. Ankalaev desde los Estados Unidos a partir de las 18:00 horas ET en los combates preliminares; 22:00 horas ET en los combates estelares; 0:45 horas en lo que será la pelea estelar de Pereira vs. Ankalaev. Aquí te dejo con los horarios completos para verlo desde cualquier parte de Estados Unidos.

Cartelera Preliminar Cartelera Estelar Pelea Pereira vs. Ankalaev Ciudades en Estados Unidos 06:00 p.m. ET 10:00 p.m. ET 0:45 a.m. ET (domingo 9) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 05:00 p.m. CT 09:00 p.m. CT 11:45 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 04:00 p.m. MT 08:00 p.m. MT 10:45 p.m. MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 03:00 p.m. PT 07:00 p.m. PT 9:45 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Horarios en el mundo para ver UFC 313: Pereira vs. Ankalaev

Países Cartelera Preliminar Cartelera Estelar Pereira vs. Ankalaev Argentina 20:00 horas 0:00 horas (domingo) 2:45 a.m. (domingo) Chile 20:00 horas 0:00 horas (domingo) 2:45 a.m. (domingo) Colombia 18:00 horas 22:00 horas 0:45 a.m. (domingo) Ecuador 18:00 horas 22:00 horas 0:45 a.m. (domingo) España 0:00 horas (domingo) 04:00 horas (domingo) 06:45 horas (domingo) Perú 18:00 horas 22:00 horas 0:45 a.m. (domingo) Paraguay 20:00 horas 0:00 horas (domingo) 2:45 a.m. (domingo) Puerto Rico 19:00 horas 23:00 horas 1:45 a.m. (domingo) República Dominicana 19:00 horas 23:00 horas 1:45 a.m. (domingo) Uruguay 20:00 horas 0:00 horas (domingo) 2:45 a.m. (domingo) Venezuela 19:00 horas 23:00 horas 1:45 a.m. (domingo)

¿Qué canal transmite UFC 313: Pereira vs. Ankalaev EN VIVO desde México?

Si vives en México, la transmisión del UFC 313: Pereira vs. Ankalaev podrás seguirla a través de Fox Sports Premium o UFC Fight Pass, siendo estas las únicas opciones para seguir el evento en su totalidad. Cabe señalar que las pelear preliminares podrás verla en la señal estándar de Fox Sports desde el territorio mexicano.

¿Qué canal transmite UFC 313: Pereira vs. Ankalaev EN VIVO desde Estados Unidos?

Si vives en los Estados Unidos, la transmisión completa estará a cargo de ESPN+ mediante PPV, mientras que las peleas preliminares se podrán mirar en ESPN 2 y Fubo en señal de streaming online. Elige tu mejor opción y no te pierdas la transmisión minuto a minuto del UFC 313: Pereira vs. Ankalaev.