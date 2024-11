Uno de los combates más esperados del año, finalmente ocurrirá este viernes 15 de noviembre. Mike Tyson hará su regreso a los cuadriláteros para enfrentar al influencer y ahora boxeador profesional, Jake Paul, una pelea que se llevará a cabo desde el AT&T Stadium y será transmitida exclusivamente por la plataforma de streaming Netflix. ¿A qué hora pelean Tyson vs. Paul en México, Estados Unidos, España y más países en Latinoamérica? Aquí te dejo con todos los detalles para que no te pierdas el inicio de la cartelera estelar, así como la salida de ambos luchadores al ring para el combate estelar de la noche.

¿A qué hora es la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul en Estados Unidos?

La transmisión de la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul iniciará a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o 7:00 p.m. hora en Texas, en lo que será la cartelera estelar de este evento. Aquí te dejo con todas las zonas horarias en Estados Unidos para que puedas seguir la transmisión del combate.

Ciudades en USA Horario Cartelera Estelar Horario Ringwalk Tyson vs. Paul Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. ET 11:00 p.m. ET Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. CT 10:00 p.m. CT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. MT 9:00 p.m. MT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 5:00 p.m. PT 8:00 p.m. PT

¿A qué hora pelea Mike Tyson vs. Jake Paul desde México?

El combate entre Mike Tyson y Jake Paul está programado para iniciar en México a partir de las 7:00 p.m. en lo que será su cartelera estelar y 10:00 p.m. saldrían a pelear ambos luchadores. No te pierdas la transmisión minuto a minuto vía Netflix o Gestión Mix.

¿A qué hora ver pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul desde España?

Si te encuentras en España, mira la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul a partir de las 2:00 a.m. y la pelea estelar está programada para empezar desde las 5:00 a.m. del sábado 16 de noviembre. Recuerda que la única vía para mirar este combate es Netflix.

Horarios de Mike Tyson vs. Jake Paul desde Latinoamérica

Países Horarios cartelera estelar Argentina 10:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m.