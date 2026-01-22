Si eres usuario habitual de X y lo usas para mantenerte informado, expresar opiniones o simplemente seguir la actualidad, es muy probable que ya hayas notado que este 22 de enero de 2026, desde temprano, la plataforma empezó a mostrar fallas. Los inconvenientes persisten en la red social, antes conocida como Twitter, y usuarios de distintos países reportan problemas para actualizar el feed, publicar contenidos o ingresar a sus cuentas. Además, el viernes 16 X ya había sufrido una interrupción, lo que hace que esta nueva caída vuelva a generar preocupación entre los usuarios. A continuación, te explico qué se sabe hasta el momento sobre esta nueva caída de X (antes Twitter).

Por ahora, está claro que el problema no está en tu conexión a internet ni en tu operador móvil, así que no es necesario cambiar de red ni buscar un lugar con mejor señal. La falla, registrada en plataformas de monitoreo como Downdetector, ha impedido que muchos usuarios puedan interactuar, ver publicaciones o enviar mensajes, lo que ha provocado confusión y molestia entre quienes usan la red social.

Los usuarios de X (antes Twitter) vienen reportando fallas al intentar cargar el feed. | Crédito: Captura de X

De acuerdo con los reportes de usuarios, los principales problemas se concentran en la carga lenta o inexistente de la aplicación y la versión web, así como errores al intentar iniciar sesión o actualizar el contenido. Las fallas no parecen limitarse a un solo país, lo que refuerza la idea de que se trata de una interrupción a gran escala.

DownDetector muestra un aumento de reportes que confirma fallas generalizadas en X, antes Twitter, durante la mañana de este jueves. | Crédito: Captura Downdetector

Si te preguntas cuándo volverá X o qué debes hacer mientras tanto, lo único recomendable es tener paciencia. En situaciones similares, la plataforma suele restablecerse de forma paulatina tras minutos u horas de trabajos técnicos. Por ahora, las cuentas oficiales de X no han emitido un comunicado explicando las causas ni dando una hora exacta de regreso del servicio, pero aquí te mantendré informado apenas haya novedades.