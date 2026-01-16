X, antes Twitter, presenta fallas este 16 de enero de 2026 y miles de usuarios reportan problemas para acceder a la red social. | Crédito: X / Composición Gestión Mix
Oscar Guerrero Tello
mailOscar Guerrero Tello

Si sueles entrar todos los días a para mantenerte informado, opinar o ver las tendencias, seguramente notaste que hoy, 16 de enero de 2026, desde temprano, la red social presenta fallas. Los inconvenientes afectan a X, antes conocida como Twitter, y miles de usuarios en distintas partes del mundo reportan problemas para cargar el inicio, publicar contenidos o iniciar sesión. A continuación, te explico lo que se conoce hasta el momento sobre esta nueva caída de X.

En este momento puedo confirmarte que no se trata de tu conexión a internet, ni de un error en tu operadora de telefonía, por lo que no necesitas cambiar de red ni moverte a otro lugar con mejor señal. La incidencia, que ha sido confirmada en plataformas de monitoreo como Down Detector, ha dejado a muchas personas sin poder interactuar, leer publicaciones o enviar mensajes, generando confusión y frustración.

Los suarios de X (antes Twitter) vienen reportando fallas al intentar cargar el feed. | Crédito: Captura de X
De acuerdo con los reportes de usuarios, los principales problemas se concentran en la carga lenta o inexistente de la aplicación y la versión web, así como errores al intentar iniciar sesión o actualizar el contenido. Las fallas no parecen limitarse a un solo país, lo que refuerza la idea de que se trata de una interrupción a gran escala.

DownDetector muestra un aumento de reportes que confirma fallas generalizadas en X, antes Twitter, durante la mañana de este jueves. | Crédito: Captura Downdetector
Si te preguntas cuándo volverá X o qué debes hacer mientras tanto, lo único recomendable es tener paciencia. En situaciones similares, la plataforma suele restablecerse de forma paulatina tras minutos u horas de trabajos técnicos. Por ahora, las cuentas oficiales de X no han emitido un comunicado explicando las causas ni dando una hora exacta de regreso del servicio, pero aquí te mantendré informado apenas haya novedades.

Noticia en desarrollo

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

