Si sueles entrar todos los días a X para mantenerte informado, opinar o ver las tendencias, seguramente notaste que hoy, 16 de enero de 2026, desde temprano, la red social presenta fallas. Los inconvenientes afectan a X, antes conocida como Twitter, y miles de usuarios en distintas partes del mundo reportan problemas para cargar el inicio, publicar contenidos o iniciar sesión. A continuación, te explico lo que se conoce hasta el momento sobre esta nueva caída de X.

En este momento puedo confirmarte que no se trata de tu conexión a internet, ni de un error en tu operadora de telefonía, por lo que no necesitas cambiar de red ni moverte a otro lugar con mejor señal. La incidencia, que ha sido confirmada en plataformas de monitoreo como Down Detector, ha dejado a muchas personas sin poder interactuar, leer publicaciones o enviar mensajes, generando confusión y frustración.

Los suarios de X (antes Twitter) vienen reportando fallas al intentar cargar el feed. | Crédito: Captura de X

De acuerdo con los reportes de usuarios, los principales problemas se concentran en la carga lenta o inexistente de la aplicación y la versión web, así como errores al intentar iniciar sesión o actualizar el contenido. Las fallas no parecen limitarse a un solo país, lo que refuerza la idea de que se trata de una interrupción a gran escala.

DownDetector muestra un aumento de reportes que confirma fallas generalizadas en X, antes Twitter, durante la mañana de este jueves. | Crédito: Captura Downdetector

Si te preguntas cuándo volverá X o qué debes hacer mientras tanto, lo único recomendable es tener paciencia. En situaciones similares, la plataforma suele restablecerse de forma paulatina tras minutos u horas de trabajos técnicos. Por ahora, las cuentas oficiales de X no han emitido un comunicado explicando las causas ni dando una hora exacta de regreso del servicio, pero aquí te mantendré informado apenas haya novedades.

Noticia en desarrollo