WhatsApp ya está probando en iOS la nueva configuración de mensajes temporales que desaparecen tras ser leídos, en vez de hacerlo justamente cuando el usuario ha enviado el mensaje, y que fue descubierta por primera vez en Android hace justo dos meses.

El medio WaBetaInfo ha descubierto que WhatsApp ha ampliado esta función a iOS en la última versión beta (26.19.10.72) de TestFlight, y que se basa en el inicio de una cuenta regresiva justo cuando el receptor ha visto o leído el mensaje, como una evolución de los actuales mensajes temporales que se borran tras un tiempo fijo desde que se envían, dando igual que se han leído o no.

Las opciones que WhatsApp ofrece, después de que el ajuste ‘Después de leer’ se haya activado, son ‘5 minutos’, ‘1 hora’ y ’12 horas’. La configuración aparece en el menú ‘Duración predeterminada’ y en caso de que no lleguen a leerse los mensajes, estos desaparecerán igualmente, pero al cabo de 24 horas.

Esta nueva experiencia, de momento, solo está disponible para algunos de los probadores de la beta tanto en Android --donde se descubrió en marzo-- como en iOS, aunque el medio que la ha descubierto, WaBetaInfo, señala que algunos usuarios en la versión pública de WhatsApp en la App Store ya están teniendo la oportunidad de poder probarla.

Los mensajes temporales que desaparecen tras ser leídos aparecen como una configuración que se puede activar como opcional para todos los nuevos chats. WhatsApp también ofrece la posibilidad de usarla para una conversación determinada donde el usuario quiera proteger la privacidad, como sería compartir información sensible de un solo uso.

Actualmente, los mensajes temporales se eliminan tras un tiempo preestablecido, se hayan leído o no, tras 24 horas, siete días y 90 días, según el temporizados que se haya configurado. También existe la posibilidad de enviar fotografías y vídeos de un solo uso, que desaparecen después de ser vistos y que se limitan a las conversaciones entre dos personas.