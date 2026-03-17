WhatsApp lleva meses trabajando en los chats de invitados, una nueva forma de mantener una conversación con alguien que no tiene cuenta en este servicio de mensajería, que tendrán un diseño temporal y protejerán la conversación con encriptación de extremo a extremo.

La compañía tecnológica ha iniciado las pruebas de los chats de invitados con un grupo limitado de usuarios de WhatsApp para Web, iOS y Android, lo que permite tener una primera toma de contacto con esta novedad.

Para que alguien de fuera de WhatsApp pueda participar en una conversación, un usuario debe compartir una invitación a esa otra persona, que podrá adoptar la forma de un enlace enviado a través de un SMS, aunque ese mismo enlace podrá copiar y enviarse en un correo electrónico, por ejemplo.

Al pinchar en él, el nuevo participante se encuentra con la opción de descargar la ‘app’ de WhatsApp o de seguir como invitado, lo que abre directamente la conversación, como explican en el portal especializado WABetainfo.

Al abrirse, se genera un código de seguridad para el invitado, que pasa a estar protegido por la encriptación de extremo a extremo, al igual que el resto de usuarios del servicio. Y se pregunta al invitado por el nombre con el que quiere aparecer en la conversación.

La conversación con un invitado están diseñadas para ser temporales, y por ello no solo expirarán al cabo de diez días de inactividad, sino que tienen restringidas las funciones, que quedan limitadas a la mensajería básica.

El portal citado apunta un potencial problema de seguridad, ya que la persona que abre el enlace de invitación no tiene por qué ser la misma a la que se le ha enviado. Es decir, no verifica la identidad de la persona. Por ello, los chats de invitados también introducen la opción de bloquear a estas personas.

Asimismo, señala que solo pueden contactar con el usuario aquellas personas de fuera de WhatsApp a las que ha enviado un enlace de invitación, no los invitados de otros.

Meta lleva un par de años trabajando en la interoperabilidad de la aplicación de mensajería, que permitirá a los usuarios de la Unión Europea usuarios de distintos servicios de mensajería comunicarse entre sí sin tener que tener una cuenta en cada aplicación.

Una forma más rápida y sencilla de hacerlo es mediante los chats de invitados, en los que Meta empezó a trabajar en verano del año pasado. A diferencia de los chats de terceros que dependen de que un desarrollador externo cree una integración que conecte su servicio con los usuarios de la aplicación de Meta, los chats de invitados funcionarán dentro del ecosistema de WhatsApp.