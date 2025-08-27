El universo de “The Terminal List” se expande con el estreno de “Dark Wolf”, la precuela en formato serie limitada que explora los orígenes oscuros del enigmático Ben Edwards. Taylor Kitsch vuelve a ponerse en la piel del personaje, acompañada por Chris Pratt en su papel de James Reece, en un nuevo thriller militar lleno de intensidad y dilemas morales.

La serie, producida por el propio Kitsch, Chris Pratt, Jack Carr (autor de la novela) y el showrunner David DiGilio, promete ser una cita obligada para fans del género y seguidores de la franquicia, manteniendo el realismo y la acción que definen el éxito original.

¿DE QUÉ SE TRATA “LA LISTA TERMINAL: LOBO NEGRO”?

La trama de “The Terminal List: Dark Wolf” gira en torno a Ben Edwards, desde sus inicios como Navy SEAL hasta su reclutamiento en Operaciones Especiales de la CIA. A lo largo de la serie, Ben cruza el límite de lo ético al verso envuelto en misiones clandestinas que exponen el costo emocional y moral de la guerra moderna, de acuerdo con a sinopsis de Amazon MGM Studios. Ambientada siete años antes de la serie principal, la serie explora cómo una decisión, en una fracción de segundo, cambia su vida para siempre, preparando el camino para los hechos vistos en la serie original y revelando las sombras y traiciones detrás de las Operaciones Especiales.

Chris Pratt y Taylor Kitsch en una escena de "The Terminal List: Dark Wolf" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

La serie “The Terminal List: Dark Wolf” debuta exclusivamente en Prime Video el miércoles 27 de agosto de 2025, con los primeros tres episodios disponibles el día del lanzamiento. Los siguientes capítulos se publicarán semanalmente, hasta el final de temporada previsto para el 24 de septiembre.

Taylor Kitsch como Ben Edwards en el póster individual del personaje de la serie “The Terminal List: Dark Wolf” (Foto: Amazon MGM Studios)

¿CÓMO VER “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

“La lista terminal: Lobo Negro” solo estará disponible para usuarios de Prime Video en más de 240 países, naciones y territorios. Basta tener una suscripción activa a Prime Video (incluida en Amazon Prime por US$14.99/mes o US$139/año) o aprovechar la prueba gratuita de 30 días. La serie está accesible en web, app de Prime Video para móviles/tablets, smart TVs y consolas. Los episodios pueden ser descargados y vistos offline en dispositivos compatibles, lo que facilita su consumo para quienes viajan o no cuentan siempre con conexión estable.

Además, antes de ver la serie precuela, podrás ver la primera temporada completa de “The Terminal Listen” en Prime Video.

¿QUIÉNES FORMAN EL ELENCO DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

Taylor Kitsch como Ben Edwards

como Ben Edwards Chris Pratt como James Reece

como James Reece Tom Hopper como Raife Hastings

como Raife Hastings Rona-Lee Shimon como Eliza Perash

como Eliza Perash Robert Wisdom como Jed Haverford

como Jed Haverford Luke Hemsworth como Jules Landry

como Jules Landry Dar Salim , Shiraz Tzarfati , Jared Shaw , entre otros

Además del regreso de los protagonistas de la saga, el equipo cuenta con veteranos militares como asesores técnicos y muestra un compromiso con la autenticidad táctica y emocional en cada episodio.

MIRA EL TRÁILER DE “LA LISTA TERMINAL: LOBO NEGRO”

