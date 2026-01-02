Hoy, martes 2 de enero de 2026, se registraron dos sismos en México, de acuerdo a reportes del SSN (Servicio Sismológico Nacional). El primero fue de magnitud 6.5, mientras que el segundo fue de 4.2. En esta nota podrás obtener más información sobre los movimientos telúricos.

El primer temblor, que se produjo a las 7:58 am (hora en Ciudad de México), sacudió la capital mexicana. De acuerdo a información brindada por SSN en X, el sismo tuvo su epicentro a 4 km al suroeste de San Marcos, estado de Guerrero.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Con respecto al segundo movimiento telúrico, este se produjo a las 8:17 am y tuvo su epicentro a 14 km al suroeste de San Marcos. De momento, no se han reportado daños graves ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 08:17:32 Lat 16.74 Lon -99.51 Pf 9 km pic.twitter.com/CJ7H2Tky8i — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

¿Por qué ocurren temblores en México?

Cabe mencionar que México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que, de acuerdo a estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60 % de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones en caso de un sismo:

Mantén la calma.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono.

La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

No uses un ascensor.