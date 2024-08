Los entusiastas de la astronomía y los observadores del cielo están esperando con ansias un evento celestial destacado: la Superluna de agosto de 2024. El lunes 19 de agosto, la luna llena de este mes no solo será la más grande y brillante del año hasta ahora, sino que también se conocerá como la Superluna Azul. Este fenómeno, que ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, promete un espectáculo impresionante en el cielo nocturno.

La luna llena de agosto, tradicionalmente llamada “Luna del Esturión” debido a su asociación con la pesca de esturiones en los lagos y ríos durante este mes, alcanzará su máxima esplendor a las 2:25 p.m. EDT. Sin embargo, su belleza será visible desde la tarde del 18 de agosto hasta el 21 de agosto, con el punto de perigeo, o la mayor cercanía a la Tierra, alcanzado el 21 de agosto.

Este fenómeno no solo resalta la impresionante proximidad de la luna, sino que también presenta un espectáculo visual inusual. La denominación “Superluna Azul” no debe confundirse con el color de la Luna; en realidad, se refiere a la segunda Luna llena en un mismo mes calendario, un fenómeno poco común que la hace aún más especial. Esto será una oportunidad única para admirar la belleza de nuestro satélite natural en su forma más brillante y majestuosa, destacándose como un evento imperdible para los aficionados a la astronomía y los observadores casuales por igual.

¿QUÉ ES UNA SUPERLUNA?

Una Superluna es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna está en su fase de llena mientras se encuentra en su punto más cercano a la Tierra durante su órbita elíptica. Este evento resulta en un satélite que parece mucho más grande y brillante de lo habitual, lo que la convierte en un espectáculo visual impresionante.

Para comprender qué hace especial a una Superluna, es necesario entender la órbita de la luna alrededor de la Tierra. La órbita lunar no es perfectamente circular, sino elíptica, lo que significa que la distancia entre el satélite y la Tierra varía a lo largo del mes, creando el perigeo y el apogeo. El perigeo es el punto en el que la luna está más cerca de la Tierra, mientras que el apogeo es el punto más lejano.

Durante una Superluna, la coincidencia de la Luna llena con el perigeo crea una combinación única, pues hay una distancia de aproximadamente a 226,000 millas (363,300 kilómetros) de la Tierra, en comparación con el apogeo, donde está a unas 253,000 millas (405,500 kilómetros) de distancia. Esta diferencia en la distancia puede parecer pequeña, pero tiene un impacto significativo en su apariencia.

Cuando la Luna llena ocurre en el perigeo, se observa más grande y brillante en el cielo. La razón detrás de esto es que, al estar más cerca de nuestro planeta, su satélite natural refleja más luz solar, haciéndola parecer más luminoso. Además, la proximidad reduce la distancia visual, aumentando su tamaño aparente.

Este fenómeno no solo es un deleite para los observadores del cielo, sino que también ofrece una oportunidad para la observación y el estudio de la influencia de la gravedad sobre la Luna. Además, la Superluna puede causar mareas más pronunciadas debido a la mayor fuerza gravitacional ejercida sobre los océanos terrestres.

Cuando sucede, ofrece una oportunidad excepcional para disfrutar de una vista celestial única. Aunque el fenómeno no altera la estructura de la Luna ni tiene efectos negativos, su presencia en el cielo nocturno es una invitación a maravillarse con los fenómenos naturales y la belleza del cosmos.

La Superluna se da cuando este satélite está en su fase llena y se encuentra en el punto más cercano a la Tierra (Foto: Pexels)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA SUPERLUNA DE AGOSTO?

La Superluna de agosto promete ser un espectáculo celestial fascinante para los entusiastas de la astronomía y para quienes simplemente disfrutan de la belleza del cielo nocturno. Este fenómeno, que ocurre cuando la luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, se producirá el lunes 19 de agosto de 2024. Sin embargo, la hora exacta en que la Luna alcanzará su plenitud varía según la ubicación geográfica desde donde se observe.

En España, la luna alcanzará su fase de plenitud a las 20:26 hora local. En México, el momento exacto será a las 12:26 del mediodía, mientras que en Argentina, se alcanzará a las 15:26 de la tarde. Es importante tener en cuenta estos horarios para aprovechar al máximo la visualización del fenómeno. Asegúrate de ajustar tu agenda para poder ver la Superluna en su momento de plenitud, o bien, planificar tu observación alrededor de estas horas.

No obstante, si el horario específico del 19 de agosto no se ajusta a tu rutina, hay buenas noticias. La Superluna será visible en su totalidad desde el domingo 18 de agosto hasta el miércoles 21 de agosto. Aunque la Luna no estará en su punto más cercano a la Tierra cada noche, seguirá luciendo muy brillante y grande durante estos días. El punto más cercano, o perigeo, se alcanzará el 21 de agosto, por lo que este será el día en que la luna se verá más espectacular.

Para disfrutar de la Superluna, no necesitas equipos especiales, aunque un telescopio o binoculares pueden mejorar la experiencia. Encuentra un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte. Asegúrate de estar preparado para disfrutar del espectáculo sin obstáculos, y si es posible, comparte la experiencia con amigos o familiares para hacerla aún más memorable.