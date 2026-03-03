El selenelion, también conocido como selenehelion, es un fenómeno óptico poco común que puede ocurrir durante un eclipse lunar total. Se produce cuando el Sol y la Luna son visibles al mismo tiempo sobre el horizonte, algo que a primera vista parecería imposible. Esto sucede gracias a un efecto llamado refracción atmosférica, que desvía los rayos de luz y “eleva” ligeramente la imagen de los astros en el cielo.

En un eclipse lunar total, el Luna, la Tierra y el Sol están alineados en línea recta. En esa configuración, el Sol y la Luna se encuentran en puntos opuestos del cielo, separados por 180 grados. Por esa razón, en condiciones normales, no deberían verse al mismo tiempo desde un mismo lugar del planeta; sin embargo, la atmósfera terrestre modifica lo que percibimos.

El portal FlatEarth.ws señala que la refracción hace que la posición aparente de la Luna pueda verse hasta unos 0,5° más alta de lo que realmente está y lo mismo ocurre con el Sol en el extremo contrario del horizonte. Ese pequeño “desplazamiento” visual permite que, en determinados lugares y durante unos minutos muy específicos, ambos astros aparezcan simultáneamente sobre la línea del horizonte.

Este efecto fue utilizado erróneamente por algunos grupos que cuestionan la forma esférica de la Tierra, argumentando que un selenelion no debería ser posible; no obstante, la explicación científica es clara: no se trata de una anomalía geométrica, sino de un fenómeno óptico provocado por la atmósfera. La curvatura terrestre no impide el evento: al contrario, la refracción lo hace posible.

Este fenómeno es posible gracias a la refracción de la luz en la atmósfera terrestre, que altera ligeramente la posición aparente de ambos astros. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Podrá verse un selenelion durante el eclipse lunar total del 3 de marzo?

En teoría, sí es posible, pero solo bajo condiciones muy precisas. El fenómeno únicamente puede observarse desde ubicaciones donde el eclipse esté ocurriendo justo al amanecer o al atardecer, es decir, cuando uno de los astros esté muy cerca del horizonte.

En conclusión, el selenelion no es imposible, pero sí raro. Durante el eclipse del 3 de marzo podría producirse en puntos específicos del planeta si coinciden la fase total del eclipse y la posición del Sol o la Luna cerca del horizonte.

Quienes se encuentren en esas zonas y cuenten con un cielo despejado podrían tener la oportunidad de presenciar este curioso efecto visual.

El selenelion es un fenómeno inusual que podría ocurrir el 3 de marzo si la totalidad del eclipse coincide con el Sol y la Luna cerca del horizonte. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

En qué países de Latinoamérica se podrá ver el eclipse lunar total del 3 de marzo

En América Latina las diferencias serán claras. En México el eclipse será total y habrá un margen razonable antes de la salida del Sol para apreciarlo. En ciudades como Bogotá y Santiago de Chile solo se observará una fase parcial, además con poco tiempo antes de que el cielo se ilumine. En Buenos Aires el evento será penumbral, con un oscurecimiento leve y difícil de notar a simple vista.

Quienes quieran conocer los horarios exactos para su ciudad pueden consultar el simulador interactivo de Time and Date disponible en su sitio web. Esta herramienta permite ingresar cualquier ubicación y verificar las etapas del eclipse en tiempo real.

Cabe agregar que para disfrutar del espectáculo no se necesitan telescopios, aunque pueden ayudar a distinguir mejor los matices. Será importante buscar un horizonte despejado hacia el oeste y, si es posible, alejarse de luces artificiales.

En los lugares donde la totalidad ocurra bajo un cielo aún oscuro, el contraste permitirá incluso apreciar con mayor claridad las estrellas cercanas.