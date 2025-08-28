Samsung iniciará septiembre con novedades en dos áreas: un nuevo ‘smartphone’ y nuevas tabletas en tecnología de consumo y la experiencia avanzada de inteligencia artificial (IA) en el hogar en electrodomésticos.

La compañía surcoreana celebrará el 4 de septiembre un nuevo evento Galaxy en el que desvelará un nuevo integrante de la serie Galaxy S25 así como nuevas tabletas premium dotadas de inteligentes artificial.

Con estos nuevos productos, Samsung pretende mostrar una experiencia móvil más fluida, gracias a las funciones multimodales de su IA.

Este evento se retransmitirá a través de los canales oficiales (la página web y YouTube) a las 11:30 horas (España peninsular). Ese mismo día, Samsung celebrará desde la ciudad alemana de Berlín, en el marco de la feria IFA, otra presentación, que comenzará un poco antes, a las 11:00 horas, dedicada a la inteligencia artificial en el hogar.

En concreto, presentará los nuevos electrodomésticos y soluciones de domótica inteligente que bajo su IA y el ecosistema SmartThings ayudan a simplificar la vida cotidiana de las personas.