Las mezclas caseras se han convertido en un recurso imprescindible en la limpieza del hogar: son baratas, fáciles de preparar y sorprendentemente efectivas. Una de las más populares es la que combina bicarbonato de sodio con agua oxigenada, una fórmula que sirve para blanquear ropa, desinfectar utensilios y eliminar manchas difíciles en cocinas y baños.

Este truco resulta útil porque el agua oxigenada libera oxígeno activo, capaz de aclarar manchas orgánicas y eliminar bacterias, mientras que el bicarbonato actúa como abrasivo suave al frotar sobre las superficies. Su uso, además de económico, es menos agresivo que otros limpiadores químicos y puede aplicarse en diferentes situaciones cotidianas.

Agua oxigenada y bicarbonato de sodio en la ropa

En el caso de la ropa, la especialista en limpieza Begoña Pérez recomienda esta mezcla para eliminar manchas de fruta, unas de las más difíciles de quitar. Su consejo es aplicar agua oxigenada en buen estado directamente sobre la mancha, porque si lleva mucho tiempo abierta pierde eficacia. Después se añade un poco de bicarbonato y se deja reposar: unos 30 minutos en prendas de color -para evitar que destiña- y hasta una hora en prendas blancas.

Para manchas resistentes, como las de fresa, aconseja sumergir la prenda en agua muy caliente. Es importante, añade, mantener la prenda alejada del sol o de la luz intensa durante ese tiempo. Pasado el reposo, basta con lavar con normalidad para ver cómo la mancha desaparece.

El divulgador químico Vladimir Sánchez, conocido en redes como @Breakingvlad, también ha comentado esta combinación. Según explica, el efecto blanqueante real lo aporta el agua oxigenada, capaz de oxidar las moléculas que causan las manchas. El bicarbonato, en cambio, no actúa de forma química, pero resulta útil como abrasivo suave cuando se frota con un cepillo. “Muchas veces lo que más influye es el roce al frotar, y luego la lavadora termina de hacer el resto”, señala.

Agua oxigenada y bicarbonato de sodio en el hogar

Más allá de la ropa, la combinación de bicarbonato y agua oxigenada se emplea en la limpieza del hogar. Uno de los usos más eficaces de esta mezcla es en el baño, especialmente para devolver el blanco a las juntas de los azulejos y eliminar la suciedad de las superficies. Preparada como una pasta, actúa sobre restos de jabón y manchas incrustadas en bañeras o cabinas de ducha sin dañar los acabados más delicados. Basta con extenderla con un paño suave, dejarla actuar unos minutos y aclarar con agua para recuperar el brillo original.

También resulta muy práctica en la cocina, donde ayuda a retirar grasa y restos quemados en bandejas, ollas o sartenes. Aplicada sobre las zonas más sucias y frotada con una esponja suave, facilita la limpieza sin esfuerzo. Incluso en utensilios de silicona, esta solución casera elimina residuos pegajosos y devuelve su aspecto limpio y fresco.