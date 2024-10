A diferencia de los eclipses totales de Sol, los eclipses parciales y anulares no ofrecen un periodo de totalidad en el que el Sol quede completamente oculto. Por lo tanto, es crucial utilizar protección ocular adecuada en todo momento durante estos eventos como el que ocurrirá el miércoles 2 de octubre de 2024 cuando un eclipse solar anular oscura el firmamento por unos minutos. ¿Qué tipo de gafas debo utilizar para proteger mis ojos? Aquí te damos algunas recomendaciones para disfrutes de esta experiencia sin complicaciones.

Antes que nada, te comento que un eclipse solar anular se produce cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra. El disco lunar no cubre completamente el sol y se observa un anillo de luz solar brillante, o anular. Este «anillo de fuego» es visible alrededor del satélite natural del planeta durante la fase máxima de este tipo de eclipse. Recuerda que la seguridad es primordial durante un eclipse solar. Utilice protección ocular homologada y evite mirar directamente al Sol, excepto durante los breves momentos de totalidad en un eclipse total y con filtros solares especiales.

¿Qué tipo de gafas debo utilizar para proteger mis ojos durante el eclipse solar?

La única forma segura de ver un eclipse parcial o anular es mediante gafas de observación solar especializadas que cumplan los requisitos de transmitancia de la norma internacional de seguridad ISO 12312-2 o visores solares portátiles. Estos filtros están diseñados específicamente para bloquear la radiación solar nociva. Las gafas de sol normales, incluso las muy oscuras, no son suficientes y pueden causar graves daños oculares.

Por eso, es importante inspeccionar siempre nuestras gafas de eclipse antes de usarlas y desécharlas si están dañadas. Los niños deben ser supervisados mientras utilizan los visores solares. Evite mirar al Sol a través de cámaras, telescopios o prismáticos, aunque lleve puestas gafas de eclipse. En caso de no disponer de unas, usar métodos de visión indirecta como la proyección estenopeica o creando un proyector sencillo con una caja de cartón, papel de aluminio y una hoja de papel blanco es una excelente alternativa.

Si lleva gafas convencionales, no se las quite y coloque el filtro sobre ellas. Quédese quieto, cúbrase los ojos con el filtro antes de mirar al Sol y quíteselo después. No se quite nunca el filtro mientras mira al Sol.

¿Puedo utilizar mi casco de soldador para ver el eclipse solar?

Esta pregunta surge con frecuencia cuando ocurre un eclipse, y la respuesta depende del número de tono de su filtro. La norma ISO 12312-2, que regula la seguridad de los equipos de observación solar, se basa en años de experiencia con filtros de soldadura. Aunque algunos filtros de soldadura (tono 12 o superior, de vidrio o policarbonato) transmiten técnicamente una cantidad segura de luz solar, la mayoría de los usuarios los consideran inadecuados. Los filtros de sombra 12 son incómodamente brillantes, mientras que los de sombra 15+ son demasiado oscuros.

El rango ideal para una visión solar segura se sitúa entre los tonos 13 y 14. Estos filtros ofrecen una visión similar a la de las gafas de eclipse, pero con un tinte verde en lugar de amarillo-naranja o blanco. Por desgracia, los filtros de sombra 13/14 son poco comunes en las tiendas físicas. Nota de seguridad importante: No utilices nunca cascos de soldador ajustables o de oscurecimiento automático para la visión solar. Estos filtros pueden no alcanzar la oscuridad necesaria (sombra 13+) y suponer un riesgo importante para su vista. Los ajustes accidentales o los mecanismos lentos de oscurecimiento automático podrían exponer sus ojos a radiaciones solares nocivas.

Recomendaciones de seguridad para ver el eclipse solar

Evita mirar al Sol a través de dispositivos sin filtro como cámaras, telescopios o prismáticos, incluso con las gafas de eclipse puestas. La luz solar concentrada puede dañar el filtro y causar lesiones oculares graves en corto tiempo.

Tampoco utilices vidrios obscuros, papel aluminio, agua o discos compatos (CD) para ver la imagen del Sol. Recuerda que hay que mirar solamente la imagen proyectada del Sol.

Consulte a un astrónomo para que le asesore cuando utilice filtros solares con dispositivos ópticos. Asegúrese de que el filtro está colocado en la parte delantera del telescopio, los prismáticos o el objetivo de la cámara.

Recuerde que, fuera de la trayectoria de la totalidad, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin un filtro solar especializado que cumpla la norma ISO 12312-2.

Aparte de los ojos, protege tu piel. Utiliza crema solar, un sombrero de ala ancha y ropa protectora para evitar daños dermatológicos por el sol más brillante de lo habitual este día.

Aun con instrumentos seguros, no mires un eclipse directamente más de 30 segundos.