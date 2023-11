Hay quienes van por la calle distraídos en sus problemas personales o atentos para no ser víctimas de la delincuencia, mientras que otros andan muy atentos a por dónde caminan no solo para no tropezar, sino también porque podrían encontrar dinero tirado. Hay quienes toman esto como una buena señal, mientras que otros duda de que se trate de una estafa. En esta nota te traigo una completa explicación de qué significa encontrar una moneda en el piso y qué hacer en ese momento para atraer la abundancia.

Si bien parece un hecho fortuito, el Feng Shui tiene una explicación y recomendación de lo que debes hacer para aprovechar al máximo este ‘regalo cósmico o del universo’.

Lo que significa encontrar dinero tirado en la calle

Según la milenaria filosofía china, encontrar dinero tirado en la calle no es una casualidad, sino un símbolo de buena suerte y el anuncio de que la prosperidad está cada vez más cerca. Este hallazgo tan prometedor en tu camino, por muy baja o alta que sea la denominación, debes considerarlo como un regalo del cosmos que debes agradecer y sacarle el máximo provecho.

Según La Opinión, se trata de un mensaje espiritual de seres divinos que conocen tu preocupación y te están diciendo que podrás superarlo, ya sea por razones laborales o de orden financiero.

Qué hacer si encuentras dinero en la calle

Como ya te mencioné, encontrar monedas y billetes tirados en la calle simbolizan la abundancia y la riqueza y, si te encuentras con este ‘regalo del cosmos’, debes poner en práctica un ritual para atraer la abundancia y la prosperidad a tu hogar que paso a explicarte al detalle.

Los especialistas recomiendan levantar la moneda y con ella marcar una cruz sobre el suelo. Eso quiere decir que estás dando entrada a la abundancia, que el dinero no te va a faltar y no olvides agradecer.

Antes de guardarlo en alguno de tus bolsillos o cartera, deberás limpiar muy bien el dinero. Puedes hacerlo con agua y sal para eliminar la energía negativa y luego ponerlo en un recipiente que se convertirá en tu cuenco de la abundancia y ubicarlo en la entrada de tu casa para atraer la riqueza y retenerla junto a ti.