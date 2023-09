Hay quienes ahorraron por muchos años, se pidieron un préstamo o recibieron un regalo especial de alguien y por fin tienen en sus manos su auto nuevo. Los primeros meses son de sumo cuidado no solo para brindarle el mantenimiento adecuado, sino también para evitar rayaduras o manchas en la carrocería. Si bien el lavado se hace constante, no todos saben cómo limpiar el techo interior y creen que solo lo pueden hacer en un establecimiento especializado. Esto no es del todo cierto y en esta nota te cuento cómo puedes hacerlo en casa y qué pasos seguir para no estropearlo.

Cada día, millones de personas se desplazan en coche, que se ha convertido en una importante herramienta de trabajo para un gran porcentaje de la población, además de uno de los principales medios de transporte. Mantenerlo limpio por dentro y por fuera debe ser, por tanto, una prioridad.

Esta vez nos centraremos en el techo interior. Al estar en contacto con las manos, esta zona acumula grasa y otras manchas, dándole un aspecto desagradable.

¿Cómo limpiar el techo interior de un auto?

El techo interior de un coche es una de las partes más delicadas, por lo que no debes aplicar cualquier producto ni excederte con el uso de agua o jabón líquido. Conoce los pasos a seguir para dejarlo limpio en poco tiempo, de acuerdo con los tips de SKILLER AUTOS.