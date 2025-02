En un mundo donde el poder y la influencia parecen no tener límites, surge una figura enigmática: Elon Musk. A pesar del papel crucial que Elon Musk ha desempeñado en la política estadounidense desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a través de su rol frente al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), existe un obstáculo prácticamente insalvable que le impide postularse como presidente de Estados Unidos.

Debido al enorme poder que tiene, muchos se preguntan si el dueño de Tesla podría convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos, aunque para algunos cueste creerlo, la respuesta es simple: No. ¿A qué se debe esto?

Elon Musk habla mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 11 de febrero de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)

¿POR QUÉ ELON MUSK NO PUEDE SER PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS?

Elon Musk no podrá convertirse en presidente de EE.UU. por una simple razón: no nació en suelo estadounidense. Esto se encuentra estipulado en la Constitución del país norteamericano, en la cláusula 5, del Artículo II, Sección 1, en la que se establecen los requisitos para postular al máximo cargo.

“Sólo las personas que sean ciudadanos de nacimiento o que hayan sido ciudadanos de los Estados Unidos en el momento de adoptarse esta Constitución, serán elegibles para el cargo de presidente; tampoco será elegible una persona que no haya cumplido treinta y cinco años de edad y que no haya residido catorce años en los Estados Unidos”, se lee.

Esto también había sido aclarado por el mismo Trump en un discurso del 22 de diciembre de 2024 en Phoenix, Arizona, luego de que comenzó a preocupar la influencia política que tenía sobre la política republicana. “No, él no va a ser presidente, eso se los puedo asegurar; y yo estoy a salvo. ¿Saben por qué no puede serlo? Él no nació en este país”, señaló.

Elon Musk tiene gran poder en la administración de Donald Trump. Aquí cuando llegó al estreno de la película 'Lola' en el teatro Bruin de Los Ángeles, el 3 de febrero de 2024 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971, cuando el país todavía vivía bajo el régimen del Apartheid. Sus padres fueron Maye y Errol Musk, también millonarios. Tiene dos hermanos y cuatro medios hermanos por parte de su progenitor.