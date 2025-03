El Powerball es un juego de lotería de Estados Unidos sumamente popular en dicho país. Todo por los increíbles premios que los participantes pueden llegar a ganar. Justamente, sobre ese tema debo decirte que hay dos premios que podrían perderse en el mes de abril. Si quieres conocer el motivo, sigue leyendo esta nota.

Resulta que si bien hay personas que, apenas se enteran que ganaron, van al local correspondiente para reclamar su premio, otras simplemente no lo hacen y eso puede deberse a diversos factores. Lo comento porque hay dos personas de Massachusetts que ganaron en el Powerball en 2024 y, hasta la fecha, no han reclamado sus respectivos premios. Si no se reclaman a tiempo, podrían perderse para siempre.

Existe una fecha límite

Según informó CBS News, los boletos ganadores fueron comprados en abril del año pasado, cuando el premio mayor de la lotería ascendió a más de mil millones de dólares. De acuerdo a la citada fuente, todos los ganadores “tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus premios antes de que pierdan su valor”.

Siempre es bueno revisar bien los boletos de la lotería para saber si se tuvo suerte o no en el sorteo. (Foto: Jay L. Clendenin / Getty Images)

Una de las personas que no ha reclamado su premio hasta ahora ganó un millón de dólares tras comprar su respectivo boleto de Powerball el 6 de abril en Route 110 Convenience en Methuen. Los números ganadores fueron 22-27-44-52-69 con un Powerball de 9.

Hay personas que participaron en el Powerball en 2024, ganaron y hasta la fecha no han reclamado su premio. (Foto: Anadolu / Getty Images)

Por otro lado, la segunda persona, que ganó 50 mil dólares y no lo ha reclamado, adquirió su boleto de la suerte, según La Opinión, el 7 de abril en un 7-Eleven de Main Street en North Reading. Los números ganadores fueron 19-24-40-42-56 con un Powerball de 23.

Si resides en Massachusetts y eres consciente que has participado en el Powerball en las mencionadas fechas, será mejor que revises tus boletos antiguos, pues así verificarás si eres o no una de las personas afortunadas que aún no han reclamado su premio.