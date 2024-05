Si bien, el trabajo dignifica al hombre, ¿cuántas veces hemos sentido que la mayor parte de nuestras vidas la pasamos en la organización o la empresa a la que pertenecemos? Si te has percatado de que estás laborando por mucho tiempo y no dedicas nada o poco espacio a tu familia o a ti como persona, no es porque te encante hacer horas extras no remuneradas, sino por el simple hecho de que laboras más en comparación a otros. Tomando en cuenta ello, a continuación, te damos a conocer cuáles son los países donde se trabaja más horas al año.

Cabe mencionar que la lista fue elaborada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 países, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.

La calidad de vida de los trabajadores y su productividad se pueden ver perjudicadas si se exponen a largas horas laborales (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE TRABAJAN MÁS HORAS AL AÑO?

La OCDE precisó que “el promedio de horas trabajadas anuales se define como el número total de horas realmente trabajadas por año dividido por el número promedio de personas empleadas por año”.

Asimismo, detalló que las horas reales trabajadas incluyen las horas de trabajo regulares de los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, las horas extras remuneradas y no remuneradas y las horas laboradas en trabajos adicionales; y excluyen el tiempo no trabajado por días festivos, vacaciones anuales remuneradas, enfermedades, licencia de maternidad, etc.

Tomando en cuenta esos indicadores, el organismo hace énfasis en la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la personal. “La evidencia sugiere que las largas jornadas de trabajo pueden perjudicar la salud personal, poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés. El 10% de los empleados en la OCDE trabajan 50 horas o más por semana en un trabajo remunerado”, señaló.

Por tanto, los países que integran la lista de las naciones que trabajan más horas al año son:

México: 2,226 horas

2,226 horas Costa Rica: 2,149 horas

2,149 horas Chile: 1,962 horas

1,962 horas Corea del Sur: 1,901 horas

1,901 horas Israel: 1,891 horas

1,891 horas Grecia: 1,886 horas

1,886 horas Malta: 1,881 horas

1,881 horas Rusia: 1,874 horas

1,874 horas Chipre: 1,837 horas

1,837 horas Polonia: 1,814 horas

Contrario a estos países, hay otro que ofrecen un mejor balance entre vida laboral y personal, publica La Opinión.