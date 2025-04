Cuando pensamos en la Pascua, lo primero que suele llegar a nuestra mente son las imágenes que asociamos con esta celebración, ya sea por su vínculo emocional con la familia o por su importancia religiosa en diversas culturas. Independientemente del motivo, un día como este siempre es una excelente oportunidad para compartir en familia. Y, ¿qué mejor manera de hacerlo que con una cena excepcional que cumpla con nuestras expectativas y nos ofrezca esos platillos que hemos disfrutado desde pequeños, acompañados de nuestros seres queridos?

Y si hablamos de productos alimenticios que son típicos en Pascua, no hay otro que no sean los huevos. En esta celebración, dicho producto avícola se roba muchísimo la atención de las familias en Estados Unidos y todo el mundo, pero en este 2025 pareciera que seguirá brillando, pero por su ausencia. Resulta que el presente año está siendo marcado por una notable escasez debido a un aumento de la gripe aviar, lo que también ha generado que su precio suba por las nubes.

Debido a este fenómeno que están atravesando los estadounidenses, muchos no tendrán de otra opción que eliminar los huevos de sus cenas de Pascua, al menos por este año, ya que quizá no tengan el dinero suficiente para costear un producto con precio elevado. Pero esto no solo ha afectado a las personas naturales, sino que también se ha visto reflejado en los comercios, como el caso de Walmart, que suele ofrecer comidas completas para esta fecha, pero ahora lo hará sin la mencionada proteína.

ESTA ES LA CENA DE PASCUA QUE WALMART OFRECE A SUS CLIENTES, PERO SIN HUEVOS

Walmart está ofreciendo lo siguiente para esta Pascua: cenas completas para ocho personas a un precio bajo de US$6, lo que puedes ver como un gran ahorro. Esta promoción, que sigue la tradición del minorista de ofrecer productos festivos a costos accesibles, incluye elementos clásicos de la celebración, como jamón moreno en espiral, papas, espárragos, macarrones con queso y pastel de crema. Sin embargo, hay un detalle crucial que no ha pasado desapercibido: los huevos, un ingrediente tradicionalmente vinculado con las festividades, no están incluidos en el paquete para sorpresa de muchos.

La falta de huevos en el paquete de Pascua ha generado cierta sorpresa entre los consumidores y no es para menos, ya que esta proteína es un producto central en muchas celebraciones de la festividad. Pero hay que tener en cuenta la problemática que se está atravesando: el precio de ellos ha sido un tema de discusión durante todo el año debido a los efectos de la gripe aviar, que ha reducido la oferta de este alimento y aumentado su costo. Aunque Walmart sigue destacando que esta promoción de cena es más económica que la de 2024, la exclusión de ellos es un factor que no puede pasarse por alto.

El año pasado, Walmart ofreció un paquete de comida de Pascua para 10 personas a aproximadamente US$8 por persona. Este combo no solo incluía los ingredientes para la cena, sino también elementos adicionales, como los ingredientes necesarios para preparar huevos rellenos, que son un clásico durante las celebraciones de Pascua. Este año, el precio de la cena ha bajado considerablemente, pero el costo sigue siendo una preocupación, pues hay que considerar que una parte de los clientes tendrán que comprar los huevos por separado, lo que se traducirá en gastar de más.

John Laney, vicepresidente ejecutivo de alimentos de Walmart US, comentó en un comunicado que la compañía sigue comprometida con ofrecer precios bajos constantemente. “Nuestros clientes buscan más oportunidades de ahorrar, y estamos comprometidos a ayudarlos a hacer precisamente eso con precios constantemente bajos todos los días, sin importar cuándo, dónde o cómo compren”, afirmó. A pesar de esta promesa de ahorro, muchos se preguntan si el precio de la cena de Pascua sin huevos realmente representa una ventaja significativa, dado que el costo de este ingrediente esencial podría desequilibrar el presupuesto familiar.

A lo largo de 2025, los huevos han subido de precio constantemente en los supermercados de Estados Unidos (Foto: AFP)

LAS OPCIONES DE LAS FAMILIAS CLIENTES DE WALMART

Evidentemente, hay quienes comprarán las cenas para preparar en Pascua de Walmart, pero hay una interrogante que ahora me hago: ¿qué pasará con los huevos? El primer camino que tienen estas personas es comprar esta proteína por separado, aunque ello va a representar un gasto adicional. Por más que las entidades autorizadas en este tipo de fenómenos aseguran que los precios ya están tratando de normalizarse, aún siguen presentando recargo.

Aquellas personas que no tengan los recursos suficientes seguramente que no van a comprar huevos aparte, así que se quedarán sin algo tan típico en la cena de Pascua. Hay que recordar que Estados Unidos está atravesando, desde hace unos años, problemas económicos debido a la inflación y los ciudadanos son los más afectados con esto, pues han tenido que ingeniárselas para seguir cubriendo sus necesidades.