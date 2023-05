La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que se agilizará la entrega de citas para tramitar el pasaporte peruano, debido a la llegada del lote de libretas que permiten viajar al extranjero. ¿Sabes cómo debes hacer para conseguir un cupo?

El Perú, luego de la pandemia, empezó a afrontar una escasez del documento y conseguir una cita se convirtió en toda una odisea: los cupos dados se hacían insuficientes para semejante demanda. Hay personas que han esperado años por una cita. Hasta abril, se estimaba que medio millón aún buscaba solicitar su pasaporte.

El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció el 19 de mayo de 2023, la habilitación de más de 300,000 atenciones para el trámite del pasaporte electrónico. El lunes se informó que, durante el fin de semana, se otorgaron 122,000 citas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará más citas y atenciones conforme arriben las siguientes entregas de pasaporte. Y es que, de acuerdo con lo anunciado en abril por su titular Armando García, la compra directa del lote es por un total de 546,000 pasaportes.

¿CÓMO ES L A FORMA MÁS SACAR LA CITA PARA MI PASAPORTE?

La directora de Operaciones de este organismo, Cynthia Otani, indicó que el sistema de citas virtual es más amigable, ya que permite al usuario ingresar sus datos básicos y programar su atención de manera sencilla. Conoce los pasos a seguir:

Paso 1: Pago

Pagar tasa del pasaporte: S/ 98.60 en el Banco de la Nación o en Págalo.pe

Paso 2: Separa tu cita

Ingresa al Sistema de citas para pasaporte.

Coloca tus datos personales (DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de celular)

Indica en qué fecha y hora deseas acercarte a un local de Migraciones para tramitar tu pasaporte.

NOTA: Migraciones indica que el trámite es personal y pide no acudir a tramitadores para no exponer sus datos personales.

Llegada del nuevo lote permite aumentar los cupos para tramitar el pasaporte peruano (Foto: Mininter)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SACAR MI PASAPORTE?

Para poder solicitar el pasaporte, debes tener la siguiente documentación:

Requisitos

Recibo de pago de la tasa del pasaporte (S/ 98.60) en el Banco de la Nación o págalo.pe.

DNI en buen estado

No tener multas electorales

Cita electrónica impresa o digital.

¿CUÁNTO TARDA EN QUE ME ENTREGUEN EL PASAPORTE?