Las recientes redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han desatado una ola de terror en Los Ángeles, afectando profundamente a la comunidad inmigrante. Esta situación ha generado una palpable atmósfera de miedo en las calles, donde la desconfianza y un silencio tenso han reemplazado la vitalidad de antes. Para las familias latinas, que luchan cada día por un futuro mejor, es una realidad angustiante que resulta difícil de describir sin sentir una profunda empatía.

En medio de esta incertidumbre, hay un caso que ha llamado la atención y ahora te lo narro. Cindy Escárcega, una logopeda que ha trabajado durante años con familias en South Central L.A. decidió repartir comida a niños y madres de una guardería que dejaron de salir de casa por temor. ¿Y sabes qué es lo más duro? No es solo el miedo a ser detenido, es ver a tus niños con hambre, no poder ir al mercado, no tener con qué pagar la renta. Por eso, ahora te comparto esta guía con toda la información por si tú, un ser querido, o alguien en tu comunidad está pasando por tal situación.

ICE está deteniendo a muchos inmigrantes en Los Ángeles (Foto: AFP)

¿VIVES ATEMORIZADO?

Primero lo primero: si por seguridad no puedes salir a trabajar, comprar alimentos o buscar apoyo médico, no estás solo. Varios grupos están respondiendo con recursos inmediatos:

Organizaciones que están entregando comida y artículos básicos:

KTownForAll: esta organización de ayuda mutua ha conseguido pagar renta, comida y necesidades básicas para más de 40 vendedores ambulantes. Además, tienen 16 familias en lista de espera. Si necesitas ayuda o puedes donar, búscalos en Instagram como @ktownforall.

esta organización de ayuda mutua ha conseguido pagar renta, comida y necesidades básicas para más de 40 vendedores ambulantes. Además, tienen 16 familias en lista de espera. Si necesitas ayuda o puedes donar, búscalos en Instagram como @ktownforall. YMCA de Los Ángeles: varios centros locales están repartiendo alimentos y artículos esenciales a domicilio. Están recolectando donaciones de comida no perecedera, artículos de higiene, productos de limpieza y cosas para bebés. Puedes llevar tu donación a cualquier centro de la en Anderson Munger, Ketchum-Downtown, Mid Valley, San Fernando Gardens, Southeast-Rio Vista, Weingart East L.A. o Wilmington.

¿Necesitas es apoyo emocional?

Muchas personas están sintiendo ansiedad, insomnio o incluso ataques de pánico. Por eso, es importante saber que existen opciones de terapia gratuita y confidencial.

The Relational Center ha reunido voluntarios, como Brittany Bueno, terapeuta latina que ofrece sesiones desde la comodidad de tu casa, ya sea por teléfono o videollamada.

No necesitas estar en peligro inmediato para recibir ayuda. Incluso si solo has presenciado redadas o leído noticias constantemente, el estrés postraumático secundario es real y necesita atención.

Miles de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles han sufrido consecuencias emocionales debido a las duras redadas de ICE (Foto: AFP)

Recursos legales confiables (y gratuitos)

Ahora bien, sé que muchas familias necesitan orientación legal urgente. Aquí te dejo una lista de organizaciones confiables que pueden ayudarte:

CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes)

Asesoría legal, talleres de ciudadanía y preparación familiar. chirla.org | (888) 624-4752

Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef)

Representación legal gratuita a familias en proceso de deportación. immdef.org | (213) 634-0999

Community Legal Aid SoCal

Ayuda en casos de violencia, trata de personas y naturalización. communitylegalsocal.org | 800-834-5001

¿Dónde denunciar redadas o presencia de ICE?

Si estás presenciando una actividad sospechosa de ICE o necesitas ayuda inmediata, contacta una Red de Respuesta Rápida. Estas líneas están activas 24/7 y manejadas por personas entrenadas:

Los Ángeles: 888-624-4752

Boyle Heights: 323-805-1049

Orange County: 714-881-1558

Long Beach (ORALE): 562-276-0267

¿Y si quiero ayudar?

Si estás leyendo esto y quieres sumar tu granito de arena, te lo digo con el corazón en la mano: se necesita toda la ayuda posible. Puedes: