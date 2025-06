Ayer, martes 24 de junio, se realizó un sorteo del Mega Millions, el cual ha terminado alegrando a muchas personas de New York, Estados Unidos. Lo digo porque ganaron premios que no son para nada insignificantes. Si tienes ganas de obtener toda la información posible sobre ello, no dudes en leer este artículo.

Como ya te he mencionado el sorteo que se volvió especial para muchas personas de New York, es hora de decirte qué números salieron sorteados ese día fueron 10, 11, 18, 24, 60 y la Mega Ball fue 20. Si tú también participaste en la ya indicada fecha, será mejor que revises bien tus boletos.

Aunque nadie de New York fue ganador de grandes premios en el sorteo de Mega Millions del martes 24 de junio, es importante resaltar que sí se vendieron varios boletos ganadores en dicho estado. Por favor, presta bastante atención a lo siguiente.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como el Big Game. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

Los premios de Mega Millions que fueron ganados en New York tras el sorteo del martes 24 de junio

De acuerdo a The New 96.1, que es el nombre de la estación de radio WTSS, se vendieron 22 boletos ganadores del cuarto puesto en New York. Esos tickets acertaron cuatro de los cinco primeros números mencionados en el segundo párrafo. Como estuvo el Megaplier integrado, cada boleto ganó entre $1000 y $2000.

Además, la citada fuente sostuvo que, en New York, se vendieron 40 boletos de Mega Millions ganadores del quinto puesto. Esos tickets acertaron tres de los cinco primeros números más la Mega Ball. Como también contaron con el Megaplier integrado, ganaron entre $400 y $1000.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como el Big Game. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

Ahora que ya sabes cuáles fueron los premios ganados en New York a raíz del sorteo de ayer, te comento que para el sorteo del viernes 27 de junio hay un gran premio estimado de 378 millones de dólares, con la opción en efectivo de 155.5 millones de dólares. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.