Ganarse la lotería es el sueño de millones, pero la realidad de pocos. Los jubilados británicos, Fred y Lesley, son parte de ese selecto grupo de afortunados a los que se les acabaron las preocupaciones al ganarse el premio de la lotería Euromillones, aunque estuvieron a punto de perder el premio por un error del trabajador que lo rompió.

Hemos leído y escuchado historias de gente que olvida dónde guardó su boleto ganador o lo pierde. En esta ocasión el empleado de la tienda donde uno de los esposos fue a cotejar dos boletos, partió en dos el boleto creyendo no tenía premio, pero luego se dio cuenta que estaba en un error y había ganado una suma considerable.

LA PAREJA QUE CASI PIERDE 62 MILLONES DE DÓLARES

Fred y Lesley Higgins, de Aberdeenshire, acertaron todos los números en el sorteo de Euromillones del 10 de julio de 2018, pero casi se quedan sin un euro. Mientras su esposa dormía, Fred, entonces de 67 años, acudió a una tienda local para cotejar el boleto.

El trabajador Sean Grant cotejó el primer billete y, como no tenía premio, lo rompió y tiró a la basura como es habitual porque, asegura, “el 99% de la gente no quiere el boleto”. Al cotejar el segundo, hizo lo mismo, creyendo que tampoco había tenido suerte, pero luego le llegó un mensaje.

“Regresé a la máquina de lotería y me dijo que era más de lo que podíamos pagar, así que tuve que sacar el billete de la papelera y devolvérselo al señor Higgins”, contó el trabajador a la BBC. El joven se disculpó y le indicó que tenía que llamar a Camelot porque había ganado una cantidad decente de dinero. Aunque nadie se espera que fueran más de 57 millones de euros (más 62 millones de dólares en la actualidad).

“Le di el ticket y el hombre lo introdujo en la máquina, explicándome que no era ganador. A continuación, lo rompió en dos y lo tiró a la basura, tal y como suelen hacer con todos los que no están premiados. Pero en esta ocasión, la terminal emitió una nota que decía que tenía que guardar mi boleto y llamar a Camelot (empresa de Loterías de Reino Unido)”, recordó, por su parte, Fred en entrevista para The Sun.

Fred llegó a su casa y le contó lo sucedido a su esposa y se comunicaron con la lotería y cotejaron los números, pero mal. Creyeron que había ganado 5.7 millones de euros, pero el premio fue 10 veces más. Debido a que el boleto estaba roto, se tuvo que hacer una investigación más exhaustiva. La pareja reveló que había guardado el boleto en su casa mientras se llevaba a cabo la investigación y solo le habían contado a su hija.

La señora Higgins, que trabajaba como gerente de cuentas en la Autoridad Portuaria de Montrose, detalló: “Estaba en un sobre, en un archivador, arriba de las escaleras. Y yo había escrito en el sobre, en letras rojas, ¡Se acabaron las preocupaciones por el dinero!”.

Fred y Lesley Higgins lograron cobrar una fortuna que les resolvió la vida (Foto: The National Lottery)

¿QUÉ HICIERON CON EL DINERO GANADO CON LA LOTERÍA NACIONAL DE REINO UNIDO?

Los Higgans, cuando ganaron el premio, tenían más de 40 años de casado. Lo primero que hicieron fue comprarse dos autos de alta gama y una mansión en Escocia, que les costó unos US$11 millones, aunque su sueño era irse a vivir a extranjero, uno de los destino era la isla de Gozo en Malta, donde vivía una de sus sobrinas.

A pesar de su fortuna, la experiencia no ha sido del todo perfecta. Los Higgans admiten haber aumentado su desconfianza hacia las relaciones con otras personas. “A veces, tienes que sospechar de la gente y ser receloso de sus motivos”, sentenció Fred.