¿Quién no quisiera recibir 10 mil dólares semanales durante el resto de su vida? Aunque no lo creas, un ganador del juego raspadito $10,000 A Week For Life, en la lotería de Nueva York, decidió rechazar ese premio y optar por un pago global.

El hombre de Long Island, identificado como Mack Peoples, ganó el máximo premio con un boleto que compró en 7-Eleven ubicado en 1375 Brentwood Rd. en Bayshore, informó la lotería de Nueva York el 12 de enero.

¿POR QUÉ EL GANADOR DE LOS 10 MIL DÓLARES SEMANALES DE POR VIDA RECHAZÓ EL PREMIO?

Mack People decidió rechazar el premio de los 10,000 dólares semanales de por vida y optó por el pago único global, indicó la lotería de Nueva York.

En este caso el premio recibió un total de US$4,224,667, después de las retenciones requeridas. El pago se hizo inmediato.

Aunque el premio es recibir 10,000 dólares a la semana de por vida, los jugadores tienen la posibilidad de cobrar una sola suma de dinero más grande. Esto puede deberse porque prefieren todo junto y a factores como la edad.

HAY DOS PREMIOS MAYORES DE RASPADITOS QUE AÚN FALTAN COBRAR EN NUEVA YORK

La Lotería de Nueva York informó que, al 12 de enero de 2024, aún quedaban dos premios mayores en el boleto de $10,000 A Week For Life disponibles para cobrar. Si tienes tu boleto, puedes verificar el estado de cualquier juego raspadito de la Lotería de Nueva York descargando el Informe del juego en nylottery.ny.gov.

Los raspaditos han generado $4,406,338,198 en ventas totales durante el año fiscal 2022-2023 (Foto: AFP)

INGRESOS POR VENTA DE RASPADITOS EN NUEVA YORK

La Lotería de Nueva York sigue siendo la Lotería más grande y rentable de América del Norte, y aportó US$3.7 mil millones en el año fiscal 2022-2023 para ayudar a apoyar la educación en el estado de Nueva York.

Los juegos raspaditos de Nueva York generaron US$4,406,338,198 en ventas totales durante el año fiscal 2022-2023. Los distritos escolares del condado de Suffolk recibieron US$359,484,595 en fondos de Ayuda a la Educación de la Lotería durante el mismo período.