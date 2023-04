El estado de California está dentro de la lista de los 15 estados que permiten a los inmigrantes indocumentados sacar su licencia de conducir y proteger sus datos. Si aún no tienes un estatus legal, te contamos cómo sacar tu permiso de manejo para poder trabajar, hacer compras, pasear o llevar a tus hijos a la escuela.

La ley AB-60 ha permitido que 1,550,985 de personas indocumentadas obtuvieran su licencia de conducción entre enero del 2015 y mayo del 2021, de acuerdo con cifras del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), que estima que más de un millón de inmigrantes requerirían el permiso para manejar.

Se estima que hay 2.7 millones de personas sin documentos, de acuerdo con datos del Centro para Políticas del Inmigrante en California. De ellas, alrededor de 2.6 millones de ellos son mayores de 15 años.

Más de 1.5 millones de indocumentados han logrado sacar su licencia de conducir en California (Foto: AFP)

¿QUÉ ES LA LICENCIA DE CONDUCIR AB 60?

La ley AB-60 fue creada en 2013 y desde el 2015 permite al Departamento de Motores y Vehículos (DMV) otorgar licencias de conducir a residentes de California que sean elegibles sin importar su estatus de inmigración. Esto significa que en California una persona indocumentada puede recibir una licencia de conducir bajo la ley AB 60. Además, se garantiza la privacidad de los datos recopilados durante el proceso de solicitud.

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA SACAR MI LICENCIA DE CONDUCIR SIENDO INDOCUMENTADO EN CALIFORNIA?

El proceso para solicitar una licencia de conducir AB 60 es totalmente seguro y no pone en riesgo tu permanencia en el país. Estos son los pasos para obtenerla:

Programa tu cita en alguna oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California. Firma una declaración jurada de que no posees un Número de Seguro Social y que tampoco es elegible para ti. Entrega documentos que comprueben tu identidad y su residencia. El DMV proporciona una lista completa de las opciones aceptables, una de ellas es el pasaporte y el documento nacional de identidad o cédula de identidad. Completa un formulario de solicitud de licencia de conducir. Proporciona una prueba de haber culminado un programa de educación al conductor (esto aplica para aquellos solicitantes menores de 18 años). Aprueba un examen de visión y un examen escrito de conocimientos. En el caso del examen escrito, el DMV ofrece muchos modelos de prueba, en diferentes idiomas, para que los solicitantes puedan practicar antes. Permite que te tomen una foto y el registro de tus huellas digitales. Paga una tarifa. Si el solicitante aprueba el examen escrito, entonces deberá programar con el DMV un examen práctico (prueba de manejo). Este será el último y más importante requisito.

¿CÓMO PUEDO USAR MI LICENCIA AB 60?

Una licencia AB 60 no es una identificación federal y no puede ser utilizada para ciertos propósitos federales, como por ejemplo para acceder a partes restringidas de edificios federales. La licencia no otorga derecho a trabajar legalmente, ni a votar, ni a recibir beneficios adicionales.

¿QUÉ ESTADOS PERMITEN SACAR LICENCIA DE CONDUCIR A INMIGRANTES INDOCUMENTADOS?

A continuación, conoce la lista de estado que permiten obtener la licencia de conducir a personas extranjeras que no tengan su estatus legal, pero que puedan demostrar su identidad y que residen en esa jurisdicción.