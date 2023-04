El hispano Misael Cruz, quien compró su boleto para el sorteo del 30 de enero del Powerball, estuvo a punto de ganarse los 600 millones de dólares del bote. ¿Conoce cuál fue su reacción al perder la fortuna por solo un número?

El Powerball es un famoso juego de lotería de Estados Unidos que puede hallarse en 44 de sus Estados, además del distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. También se puede jugar desde el extranjero.

La lotería mantiene fieles jugadores, mientras que otras personas se van sumando con la esperanza de acertar los cinco números y el número de Powerball, aunque las probabilidades de ganar son de 1 en 292 millones.

¿CÓMO REACCIONÓ EL HISPANO QUE PERDIÓ POR UN NÚMERO LOS US$600 MILLONES DEL POWERBALL?

El hispano Misael Cruz participó en el sorteo del 30 de enero. Es el ganador de US$3,987,249 del boleto vendido en Fontana, al acertar cinco de los seis números ganadores. Un número coincidente más y habría reclamado la asombrosa cantidad del premio mayor multiestatal de US$613 millones. Sin embargo, considera que lo ganado es bastante bueno y dijo sentirse afortunado.

El día que se enteró que acertó los cinco números fue por su hijo, quien lo llamó para decirle que verificara su boleto, ya que sabía que el ganador había salido de la tienda donde suele comprar a menudo, pues es un fiel seguidor de Powerball. Luego de revisar en línea los números, descubrió que era el nuevo millonario.

“Miré a mi novia y ella no creyó que había ganado porque no mostré ninguna emoción. Yo estaba en shock. No lo podía creer . ¡Tuve que revisar los números tres veces!”, recordó el nuevo millonario.

Powerball es la lotería más popular de Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ HARÁ CON LOS US$4 MILLONES DEL POWERBALL?

Misael Cruz le dijo a los funcionarios de la lotería que considera que ganó porque ayuda a mucha gente de manera desinteresada y el premio ha sido su recompensa.

Aclaró que los 4 millones de dólares no lo cambiarán como persona y mantendrá su estilo de vida sencillo.

“Voy a seguir ayudando a la gente. Invertiré un poco, pero este dinero no me va a cambiar como persona. Seguiré comprando los precios más baratos”, dijo.

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS GANADORES DE MISAEL CRUZ EN EL POWERBALL?

El hispano Misael Cruz acertó cinco números del sorteo del Powerball del 30 de enero y se llevó US$3,987,249. Las probabilidades en ese caso son de 1 en 11, 688,053, según la Asociación de Lotería Multiestatal.

Números acertados: 1, 4, 12, 36 y 49

1, 4, 12, 36 y 49 ¿Qué número le faltó?: el Powerball, que resultó ser el 5.

¿CÓMO SE JUEGA EL POWERBALL?

Para jugar el Powerball debes elegir seis números de dos grupos separados para el sorteo. Los jugadores eligen cinco números entre 1 y 69 para las bolas blancas y un número para una bola roja o Powerball, del 1 al 26.

Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar las cinco bolas blancas más la Powerball roja. La ubicación de los números seleccionados no afecta las posibilidades de ganar. Es decir, la elección del jugador no requiere seguir el mismo orden del sorteo.

Si alguien gana el premio mayor, puede elegir entre recibir 30 pagos a lo largo de 29 años o un pago único.