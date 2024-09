A partir del 7 de mayo de 2025 los residentes de California que quieran abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales, deberán contar con su licencia de conducir o una tarjeta de identificación de California REAL ID. Para obtener el documento, debes cumplir con los requisitos y hacer el trámite con tiempo ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Una REAL ID es una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que también es una forma de identificación aceptada por el gobierno federal. Aunque no reemplaza al pasaporte, será clave para que te movilices dentro del país norteamericano. No solo se solicita tenerla en California, sino también en los otros 49 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios que cumplen con la normativa. La ley Real ID fue aprobada por el Congreso en el año 2005, luego de una sugerencia realizada por la Comisión del 11 de septiembre para reforzar las medidas de seguridad.

El documento tiene una validez de cinco años y no está disponible para personas indocumentadas. Si no tienes un estatus migratorio legal, puedes tener una licencia de conducir AB 60 en California, pero esta no servirá para viajar dentro de Estados Unidos o ingresar a una entidad federal. En ese caso debes presentar otro documento elegible, como tu pasaporte.

REQUISITOS Y CÓMO TRAMITAR UNA REAL ID EN CALIFORNIA?

Quienes estén interesados en actualizar a una REAL ID pueden llenar una solicitud y subir los documentos necesarios a través del portal de internet REALID.dmv.ca.gov. A continuación, conoce qué debes tener en cuenta para hacer el trámite:

Requisitos

Número de Seguro Social

Presentar un documento de prueba de identidad que incluya tu fecha de nacimiento y su nombre completo (primero, segundo nombre y apellido)

Dos documentos impresos diferentes que muestren tu dirección postal en California. Deben tener tu nombre y apellido con la misma dirección postal que figura en su solicitud de REAL ID. Mira la lista de documentos que puedes usar para solicitar tu REAL ID.

Trámite

Completa la solicitud en línea y sube tus documentos. Para ello, debes estar registrado en MyDMV. Se necesita un correo electrónico y un número de teléfono para iniciar la sesión por Internet. Si no quieres crear tu cuenta, visita una oficina del DMV.

Guarda tu código de confirmación

Visita una oficina del DMV: acude con los documentos que confirman tu identidad y que eres residente de California, así como su número de Seguro Social. Además, debes llevar el código de confirmación de la solicitud (funcionará como una cita). Revisa los tiempos de espera antes de ir.

En la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) deberás tomarte una fotografía nueva y completar el proceso.

¿CÓMO ES LA IDENTIFICACIÓN REAL ID DE CALIFORNIA?

Las tarjetas que cumplen con los requisitos de REAL ID tendrán una marcas de una estrella en la parte superior de la tarjeta, en el caso de California tiene un oso dorado con una estrella blanca.

Las tarjetas REAL ID se diferencian de las regulares por la imagen de un oso dorado con una estrella blanca que se localiza en la parte superior de la tarjeta (Foto: DMV)

Si tu tarjeta no tiene la marca, no cumple con los requisitos de REAL ID y no se aceptará como prueba de identidad para abordar un avión comercial o entrar a una entidad federal.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REAL ID?

La licencia de conducir Real ID te sirve para estos casos:

Acceso a determinadas instalaciones federales, como juzgados y el departamento de Estado

Embarque en aeronaves comerciales reguladas por el gobierno federal

Bases militares

Ingreso a las centrales nucleares.