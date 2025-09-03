Encontrar la escuela ideal para los primeros años de educación puede ser decisivo para las familias de Texas. El reciente listado de las mejores escuelas primarias permite comparar opciones académicas y plantear con mayor seguridad la elección escolar.
Hace solo unas semanas, la Agencia de Educación de Texas (TEA) dio a conocer sus calificaciones de responsabilidad “AF” correspondientes a 2025, documento que mide el aprendizaje y la preparación de alumnos desde primer grado, usando criterios como progreso académico, resultados en exámenes y preparación para el siguiente nivel educativo. Las escuelas con una calificación de “A” y puntaje superior a 95 figuran en lo alto del ranking estatal.
LAS MEJORES ESCUELAS PRIMARIAS DE TEXAS (TEA 2025)
Estas son las mejores escuelas primarias (escuelas primarias) de Texas en 2025, según su puntaje TEA y el ranking oficial estatal. Un puntaje alto, especialmente de 95 en adelante, significa que la escuela sobresale en exámenes estatales, progreso académico y cierre de brechas educativas; en el caso de puntajes de 99 y 100, representa excelencia absoluta, donde el desempeño estudiantil y el entorno escolar son de referencia en todo el estado.
Escuelas primarias con puntaje 100
- Instituto Académico Spring Branch (Spring Branch ISD)
- NOTA: La única escuela en lograr la máxima calificación este año por su sobresaliente rendimiento y ambiente escolar.
Escuelas primarias con puntaje 99
- Escuela Primaria Carroll (Distrito Escolar Independiente de Carroll)
Escuelas primarias con puntaje 98
- Academia Chaparral Star (Charter)
- Escuela Harmony de Endeavor Austin (Charter)
- Escuela Primaria Hudson (Distrito Escolar Independiente de Longview)
- Escuela Comunitaria Ignite (Escuela Charter Beaumont)
- Escuela Primaria Memorial Drive (Spring Branch ISD)
- Escuela primaria Port O’Connor (Distrito Escolar Independiente del Condado de Calhoun)
- Escuela Primaria Roberts (Distrito Escolar Independiente de Houston)
- Academia de Excelencia Walnut Glen (Distrito Escolar Independiente de Garland)
- Escuela Primaria West University (Distrito Escolar Independiente de Houston)
- Escuela Charter Westlake Academy (Charter)
- Escuela Primaria Willow Creek (Distrito Escolar Independiente de Tomball)
Escuelas primarias con puntaje 97
- Escuela Primaria Cactus Ranch (Distrito Escolar Independiente de Round Rock)
- Escuela Primaria Canyon Creek (Distrito Escolar Independiente de Round Rock)
- Centro Carver (Distrito Escolar Independiente de Midland)
- Escuela Primaria Commonweather (Fort Bend ISD)
- Escuela Primaria Daiches (Laredo ISD)
- Don T Durham Int (Distrito Escolar Independiente de Carroll)
- Escuelas de Highland (Highland ISD)
- Escuela Primaria Mary Allen (Stratford ISD)
- Escuela Meridian World (Round Rock Charter)
- Escuela Primaria Patsy Sommer (Distrito Escolar Independiente de Round Rock)
- Escuela Primaria Robert H. Rockenbaugh (Distrito Escolar Independiente de Carroll)
- Escuela para Niños Superdotados (Grand Prairie ISD)
- Escuela Primaria Seymour (Distrito Escolar Independiente de Seymour)
- Academia Magnet STEM de Stafford (Distrito Escolar de Stafford)
- Escuela Charter de la Universidad Estatal Stephen F. Austin (Nacogdoches Charter)
- Academia de la Universidad UT Tyler (escuela autónoma Longview)
- Escuela Primaria Valley Ranch (Coppell ISD)
- Windsor Park G/T (Distrito Escolar Independiente de Corpus Christi)
Escuelas primarias con puntaje 96
- Escuela Primaria Beverly Cheatham (Allen ISD)
- Escuela Primaria Bluebonnet (Distrito Escolar Independiente de Lewisville)
- Escuela del Condado de Borden (Distrito Escolar Independiente del Condado de Borden)
- Escuela primaria Bradfield (Highland Park ISD)
- Distrito Escolar Independiente de Broaddus
- Escuela Primaria Creekside Forest (Distrito Escolar Independiente de Tomball)
- Dr. ET Boon Elem (Allen ISD)
- Dr. Kirk Lewis, Escuela de Carreras y Técnicas (Distrito Escolar Independiente de Pasadena)
- El Magnet en la escuela primaria Reagan (Ector County ISD)
- Escuelas de Fayetteville (Fayetteville ISD)
- Escuela Preparatoria Gateway College (Georgetown Charter)
- Distrito Escolar Independiente de Grady
- Escuela Primaria Harper (Distrito Escolar Independiente de Harper)
- Escuela Primaria Heights (Distrito Escolar Independiente de Laredo)
- Academia Internacional Imagine del Norte de Texas (Carta McKinney)
- J. Kawas Elem (Laredo ISD)
- Escuela Primaria Laurel Mountain (Distrito Escolar Independiente de Round Rock)
- Escuela Magnet de Inmersión en Mandarín (Houston ISD)
- Escuela Primaria de Matemáticas e Ingeniería Martha y John Morriss (Texarkana ISD)
- Escuela Primaria Mathews (Distrito Escolar Independiente de Plano)
- Escuela Primaria Mathews (Austin ISD)
- Escuela del condado de McMullen (Distrito Escolar Independiente del Condado de McMullen)
- Escuela Primaria Nichols (Distrito Escolar Independiente de Frisco)
- Escuela Rochelle (Distrito Escolar Independiente de Rochelle)
- Escuela Primaria Roy Lee Walker (Distrito Escolar Independiente de McKinney)
- Escuela Primaria Stanley C. Stanley (Katy ISD)
- Escuela Primaria Talley (Distrito Escolar Independiente de Frisco)
- Escuela Primaria Tibbals (Wylie ISD)
- Escuela Primaria University Park (Highland Park ISD)
- Escuela Whitharral (Whitharral ISD)
- Escuela Primaria Wyatt (Distrito Escolar Independiente de Plano)
Escuelas primarias con puntaje 95
- Escuela Primaria Anne McCormick Sullivan (Fort Bend ISD)
- Escuela Primaria Barbers Hill Norte (Barbers Hill ISD)
- Escuela Primaria Bess Campbell (Lamar CISD)
- Escuela Primaria Beverly (Distrito Escolar Independiente de Plano)
- Escuela Birdwell (Distrito Escolar Independiente de Tyler)
- Escuela Primaria Bonnie Holland (Katy ISD)
- Escuela Primaria Borchardt (Frisco ISD)
- Escuela Charter Briarmeadown (Distrito Escolar Independiente de Houston)
- Escuela Primaria Browning (Distrito Escolar Independiente de Houston)
- Escuela Primaria Buckalew (Distrito Escolar Independiente de Conroe)
- Escuela Primaria Canyon Ranch (Coppell ISD)
- Escuela Primaria Castle Hills (Distrito Escolar Independiente de Lewisville)
- Escuela Primaria Central (Dallas ISD)
- Escuela Primaria Cora Spencer (Mansfield ISD)
- Escuela Primaria Cornerstone (Fort Bend ISD)
- Escuela Primaria Crestview (Distrito Escolar Independiente de Canyon)
- DD Hachar Elem (Laredo ISD)
- Escuela Primaria David (Distrito Escolar Independiente de Conroe)
- Escuela Primaria Deer Creek (Leander ISD)
- Delia González García Elem (Roma ISD)
- Escuela Primaria Don Whitt (Wylie ISD)
- Escuela Primaria Eanes (Distrito Escolar Independiente de Eanes)
- Escuela Primaria Elsa England (Distrito Escolar Independiente de Round Rock)
- Emma Vera Elem (Roma ISD)
- Eubanks Int (Distrito Escolar Independiente de Carroll)
- Escuela Primaria Florence J. Scott (Distrito Escolar Independiente de Roma)
- Escuela Primaria Frostwood (Spring Branch ISD)
- Galatas Elem (Conroe ISD)
- Academia Montessori George B. Dealey (Distrito Escolar Independiente de Dallas)
- Escuela Primaria George West (Distrito Escolar Independiente de George West)
- Escuela Primaria Griffin (Katy ISD)
- Escuela de Innovación Harmony (El Paso Charter)
- Academia de Ciencias Harmony (Sugar Land Charter)
- Escuelas Hartley (Harley ISD)
- Escuela Primaria Hazel S. Pattison (Katy ISD)
- Escuela Primaria Hidden Lakes (Keller ISD)
- Hyer Elem (ISD de Highland Park)
- Escuelas de Iredell (Iredell ISD)
- Escuela Primaria Jack D. Johnson (Distrito Escolar Independiente de Carroll)
- Escuela Primaria James E. Randolph (Katy ISD)
- Primaria Jim Spradley (Prosper ISD)
- Kazen Elem (United ISD)
- Academia Kimberlin para la Excelencia (Distrito Escolar Independiente de Garland)
- Escuela de la Ciudad de Knox (Knox City-O’Brien CISD)
- Escuela Primaria Kolter (Distrito Escolar Independiente de Houston)
- Escuela Primaria Laura Welch Bush (Distrito Escolar Independiente de Leander)
- Escuela Primaria Mary Evans (Allen ISD)
- Escuela Primaria McCoy (Distrito Escolar Independiente de Carrollton-Farmers Branch)
- Escuela Primaria McSpedden (Distrito Escolar Independiente de Frisco)
- Escuela Nazaret (Nazareth ISD)
- Escuela Primaria/Secundaria North Zulch (North Zulch ISD)
- Escuela Primaria Odessa Kilpatrick (Katy ISD)
- Escuela Primaria Old Settlers (Distrito Escolar Independiente de Lewisville)
- Escuela Primaria Old Union (Distrito Escolar Independiente de Carroll)
- Escuela Primaria Overton Park (Fort Worth ISD)
- Escuela Primaria Pleasant Valley (Amarillo ISD)
- Escuela Primaria Pope (Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks)
- Escuela Primaria RT Barrera (Distrito Escolar Independiente de Roma)
- Escuela Primaria Richard J. Lee (Distrito Escolar Independiente de Coppell)
- Escuela Primaria Ride (Conroe ISD)
- Escuela Primaria River Ridge (Leander ISD)
- Escuela Primaria Robert L. Puster (Lovejoy ISD)
- Escuela Primaria Roel A. y Celia R. Saenz (Distrito Escolar Independiente de Roma)
- Escuela Primaria Roosevelt Alexander (Katy ISD)
- Escuela Primaria Rummel Creek (Spring Branch ISD)
- Escuela Primaria Ryan (Distrito Escolar Independiente de Laredo)
- Escuela Silverton (Silverton ISD)
- Sonal S. Bhuchar Elem (Fort Bend ISD)
- Escuela Primaria South Bosque (Midway ISD)
- Escuela Primaria Sparks (Distrito Escolar Independiente de Pasadena)
- Escuela Primaria Stanton-Smith (Distrito Escolar Independiente de Whitehouse)
- Escuela Primaria Stewart (Distrito Escolar Independiente de Conroe)
- Escuela Primaria Stuard (Aledo ISD)
- Escuela Primaria Tough (Conroe ISD)
- Escuela para estudiantes superdotados y talentosos Trinity Heights (Dallas ISD)
- Escuela Primaria Umphrey Lee (Distrito Escolar Independiente de Dallas)
- Escuela del Valle (Distrito Escolar Independiente de Turkey-Quitaque)
- Vanguardia Rembrandt (Carta de Pharr)
- Escuela Primaria Wally Watkins (Wylie ISD)
- Escuela Primaria Walnut Grove (Distrito Escolar Independiente de Carroll)
- Escuela primaria Wilchester (Spring Branch ISD)
- Escuela Primaria Willis Lane (Distrito Escolar Independiente de Keller)
NOTA: Para ver las calificaciones AF 2025 para sistemas escolares y campus, visite TXschools.gov. Ofrece diversas funciones que permiten a los visitantes comprender mejor los datos de las calificaciones de responsabilidad. Esto incluye un mapa que permite buscar escuelas por dirección y compararlas en puntos de datos seleccionados.