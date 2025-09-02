California sigue siendo el destino soñado para los jubilados, sobre todo la zona norte, que destaca por sus pueblos pintorescos, opciones increíbles y calidad de vida extraordinaria. Por ello, en esta nota, te damos a conocer las 8 ciudades ideales para la época de retiro.
Este listado combina ubicación, servicios, ambiente, diversidad de actividades y precios accesibles de vivienda. Ya sea para quienes buscan tranquilidad, naturaleza, cultura, vida activa o comunidad, cada ciudad destaca por su personalidad única y oferta para el retiro activo.
8 MEJORES CIUDADES DEL NORTE DE CALIFORNIA PARA LOS JUBILADOS
A pesar de los altos precios de vivienda en otras zonas, muchas ciudades del norte de California brindan belleza natural, acceso a parques y servicio. Con clima templado, bajo impuesto sobre la propiedad y ausencia de impuestos estatales sobre la seguridad social, quienes buscan retiro aquí pueden elegir entre pueblos costeros, de montaña o riberas llenas de encanto. A continuación, revisa este listado:
- Río Vista:. este pueblo ribereño tiene un precio medio de vivienda de US$468,000 (agosto 2025), más bajo que el promedio estatal, además de opciones de alquiler y asistencia para mayores. Ofrece barrios históricos y acceso a servicios médicos y recreativos locales.
- Quincy: ciudad de montaña donde el costo promedio de la vivienda es de US$419,000. Con festivales y vida cultural activa todo el año, atención médica local y actividades al aire libre para jubilados que buscan comunidad y naturaleza
- Arcata: ciudad costera rodeada de secuoyas; aquí el precio medio de la vivienda es de US$525,000, muy por debajo del promedio de California. Ofrece bosque comunitario, vida artística y acceso a servicios médicos en el Hospital Mad River
- Clearlake: comunidad a orillas de un gran lago de agua dulce con precio promedio de vivienda de US$290,000, menos de la mitad del promedio estatal. Destaca por actividades acuáticas y servicios para personas mayores en un ambiente acogedor.
- Crescent City: ciudad costera de encanto natural, vivienda media a US$429,000. Rodeada de parques de Redwood y playas, con festivales multiculturales y atención médica accesible a mayores.
- Fort Bragg: pueblo sobre la costa de Mendocino, viviendas a US$654,000, un precio competitivo para la región costera. Ofrece Playa Glass, rutas escénicas y actividad comercial local para jubilados activos.
- Grass Valley: histórica ciudad minera, viñedos, caminatas, ciclismo, escena cultural dinámica y vivienda por debajo del promedio estatal (US$599,000). Además de servicios de salud en el Hospital Sierra Nevada.
- Moraga: pueblo de la Bahía con vivienda media de US$1.5 millones, pero opciones ampliadas desde US$500,000. Recorridos por naturaleza, parques, actividades de recreación y servicios comunitarios para adultos mayores.
¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp 👉 Aquí.