El jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, Pablo Gallo, ha recomendado prestar atención a cambios en las piernas, ya que los problemas de circulación y complicaciones vasculares pueden manifestarse a través de pesadez, hinchazón y otras molestias en las extremidades.

“Escuchar a tus piernas y a tu circulación es una forma inteligente de cuidarte”, ha destacado el experto, que ha recordado que las venas y arterias son las auténticas “carreteras” del organismo, pues por ellas circula la sangre que lleva oxígeno y nutrientes a todos los tejidos.

Gallo ha insistido en la importancia de la prevención vascular, teniendo en cuenta que hay factores de riesgo evitables y muy frecuentes, como pasar muchas horas sentado o de pie sin moverse, la falta de ejercicio, el sobrepeso o la obesidad y el consumo de tabaco.

A ellos se suman enfermedades como la hipertensión arterial, el colesterol elevado o la diabetes y los cambios hormonales que suceden durante el embarazo, la menopausia o el uso de anticonceptivos, que pueden favorecer la aparición de varices o trombosis. La edad y los antecedentes familiares también juegan un papel importante.

“Estos factores pueden afectar tanto a las arterias reduciendo el riego sanguíneo, como a las venas dificultando el retorno de la sangre al corazón”, ha explicado el doctor.

Aunque la prevención vascular es recomendable para toda la población, ha apuntado que hay colectivos en los que es especialmente importante, como personas que notan piernas cansadas, pesadez o hinchazón, quienes presentan varices visibles, cambios en la piel o calambres nocturnos, o quienes experimentan dolor en las piernas al caminar, frialdad o cambios de color.

También se recomienda una valoración vascular preventiva en mayores de 45 años, personas con trabajos sedentarios o que pasan muchas horas de pie, pacientes con factores de riesgo cardiovascular, fumadores activos o exfumadores y quienes tienen antecedentes familiares de varices o enfermedad arterial precoz.

“A veces los síntomas son leves o se normalizan, pero pueden ser el primer aviso de un problema vascular”, ha advertido.

Hábitos preventivos

Pablo Gallego ha afirmado que se pueden adoptar una serie de hábitos sencillos que pueden marcar una gran diferencia en la prevención de complicaciones vasculares.

Entre ellos, moverse a diario, cuidar el peso, evitar el tabaco, elevar las piernas siempre que sea posible y utilizar medias de compresión cuando están indicadas por el médico, ya que, en algunos pacientes, como los que presentan enfermedad arterial, pueden estar contraindicadas.

Según ha añadido, estas medidas deben complementarse con una revisión vascular preventiva, que permite valorar el estado real de las venas y las arterias y actuar antes de que aparezcan complicaciones. “La salud vascular empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas”, ha concluido.