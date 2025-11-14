A simple vista parece un detalle decorativo o una marca para diferenciar zonas de uso -como la parte destinada al rostro o al cuerpo-, pero la franja tejida que aparece en muchas toallas de baño no tiene un propósito estético. Tampoco está pensada para indicar de qué lado debemos secarnos. Su función es mucho más práctica y está directamente relacionada con la calidad y el comportamiento del tejido.

Estas franjas, también llamadas bordes o bandas tejidas, aparecen en infinidad de modelos: desde toallas de uso doméstico hasta las que vemos en hoteles y gimnasios. Aunque pasan desapercibidas, cumplen una misión muy concreta que influye en cómo se comporta la toalla con el uso y el lavado.

Comprender para qué sirven puede ser útil no solo para cuidar mejor las que ya tenemos en casa, sino también para elegir toallas más resistentes cuando llega el momento de renovar el armario de baño.

Qué es exactamente esa franja de las toallas

Si observas con atención, verás que la franja tiene una textura distinta al resto del tejido: suele ser más lisa, más compacta y con un patrón geométrico o repetitivo. Esta diferencia de textura no es casual. Se trata de un tipo de tejido más denso que se incorpora al borde de la toalla mediante un telar específico capaz de crear estas bandas.

Su presencia hace que la parte inferior (o superior, según el modelo) sea menos flexible que el cuerpo principal de la toalla, que sí está formado por bucles absorbentes. Esa combinación de dos estructuras distintas es clave para la función que cumple.

Para qué sirve realmente la franja de las toallas

Aunque pueda parecer un simple adorno, la franja tiene una función clara: reforzar la estructura de la toalla. Al estar tejida de forma más compacta que el resto del tejido, esta banda actúa como un soporte que evita que los bordes se deformen o se enrollen con el uso y los lavados. También ayuda a prevenir que el tejido se deshilache en las zonas de mayor tensión, algo habitual cuando la toalla se cuelga, se estira o se introduce repetidamente en la lavadora.

Este refuerzo contribuye además a que la toalla mantenga su forma original a lo largo del tiempo. La parte inferior no se retuerce ni encoge de manera irregular, y la pieza conserva un aspecto uniforme incluso después de muchos ciclos de lavado. En conjunto, la franja aporta estabilidad al textil y retrasa el desgaste de las zonas más vulnerables.

Por eso muchas toallas, incluidas las de gama alta, incorporan este borde reforzado: mejora la resistencia del tejido, alarga su vida útil y hace que la toalla soporte mejor el ritmo del uso diario.