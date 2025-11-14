Pocas tareas del hogar resultan tan laboriosas como enfrentarse a la montaña de ropa recién salida de la lavadora. La humedad, el centrifugado y el roce entre las prendas provocan arrugas que, en muchos casos, incluso se acentúan al momento de tender la ropa.

Ni seleccionar el programa adecuado ni reducir la carga parecen ser suficientes para evitar que la ropa salga visiblemente arrugada, algo que a menudo implica dedicar un tiempo adicional al planchado posterior.

Hay quien opta por suavizantes que prometen milagros, quien compra bolas especiales que se introducen en el tambor o quien cambia el programa de lavado en busca de una solución. Sin embargo, existe un truco aún más sencillo y totalmente casero para ahorrarse este último paso y que la ropa salga planchada y sin rastro de la más mínima arruga.

Cómo hacer que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Para que la ropa salga directamente planchada solo hay que realizar un sencillo gesto: meter uno o dos cubitos de hielo en el tambor antes de poner en marcha la lavadora. Una acción tan simple que cuesta creer que pueda funcionar, pero la explicación tiene su lógica.

Durante el ciclo de lavado, los cubitos se derriten lentamente y generan pequeñas cantidades de vapor dentro del tambor, lo que reduce la formación de arrugas mientras las prendas se mueven. Este proceso puede ser incluso más beneficioso que el planchado tradicional, ya que los cubitos de hielo actúan como pequeños amortiguadores que absorben parte de la electricidad estática y evitan que se transfiera a la ropa.

No obstante, para obtener buenos resultados es necesario tener en cuenta algunos detalles. El primero es no llenar demasiado la lavadora. Las prendas deben tener espacio suficiente para moverse, ya que si quedan comprimidas las arrugas se marcarán igualmente. El segundo es elegir un programa de lavado templado, evitando temperaturas demasiado altas que harían que el hielo desapareciera demasiado pronto.

También se recomienda separar las prendas por tipo de tejido y evitar mezclar telas muy pesadas con otras más ligeras.

Cómo secar la ropa para evitar arrugas

La manera de secar la ropa también efecta en la aparición de arrugas. Una vez termine el lavado, conviene retirar la ropa sin esperar, darle un par de sacudidas para que se estire y colocarla directamente en el tendedero. En el caso de camisetas y camisas, lo ideal es ponerlas en perchas para que mantengan mejor la forma y acaben de alisarse mientras se secan.

Si se utiliza la secadora, es importante, como en la lavadora, utilizar los programas adecuados en función al tipo de tejido: delicados, resistente, mix, etc. Del mismo modo, es recomendable doblar o guardar la ropa en cuanto esté seca, ya que si se deja acumulada demasiado tiempo volverá a arrugarse.