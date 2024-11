Si eres uno de los 98 millones clientes del banco Capital One, que vieron vulnerados por la filtración de datos en Estados Unidos, debes saber que aún puedes solicitar beneficios, además de la compensación de hasta US$25,000.

La exposición de la información de los clientes, ocurrida en 2019, dio lugar a una demanda colectiva y resultó en un acuerdo de US$190 millones que recibió la aprobación en 2022. El acuerdo representa un avance significativo en materia de protección del consumidor y rendición de cuentas en materia de servicios financieros.

EL BANCO QUE INDEMNIZA A SUS CLIENTES POR FILTRACIÓN DE DATOS

En julio de 2019, Capital One, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, anunció que había sido víctima de un ataque cibernético en sus sistemas. El atacante obtuvo acceso no autorizado a la información personal de aproximadamente 98 millones de consumidores estadounidenses.

La información específica a la que se accedió para cada persona incluyó alguna combinación de nombres, direcciones, códigos postales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento, ingresos autoinformados, puntajes de crédito, límites de crédito, saldos, historial de pagos, datos de contacto y/o fragmentos de datos de transacciones de un total de 23 días durante 2016, 2017 y 2018. Además, se accedió a aproximadamente 120,000 números de Seguro Social y 80,000 números de cuentas bancarias vinculadas.

Aunque Capital One no aceptó su culpa, realizó el pago de las indemnizaciones (en septiembre de 2023 y 2024) y continúa brindando servicios como “defensa de identidad” y “restauración gratuita”, lo que significa que el apoyo sigue.

Capital One cumple con los acuerdos de la demanda colectiva (Foto: AFP)

¿CÓMO RECLAMAR HASTA US$25,000 A CAPITAL ONE POR FILTRACIÓN DE DATOS?

La fecha límite de reclamos fue el 30 de septiembre de 2022. Los miembros de la demanda colectiva que no presentaron su reclamo, ya no podrán recibir el dinero, pero si desean inscribirse en los Servicios de defensa de la identidad por un período de al menos tres (3) años a partir de la fecha de vigencia del acuerdo, según lo dispuesto como parte del In re: Capital One Consumer Data Security Breach Litigation. Estos beneficios se han extendido hasta el 13 de febrero de 2028.

Para confirmar que es un Miembro del Grupo de la Conciliación, puedes llamar al 1-855-604-1811 (línea gratuita).

Se estima que 98 millones de personas fueron afectadas (Foto: Freepik)

DATOS DEL ACUERDO DE CAPITAL ONE